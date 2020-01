Stand: 09.01.2020 16:52 Uhr

Wer ist zu Gast am Vogelhäuschen?

Auf kahlen Bäumen und Sträuchern und an Futterhäuschen lassen sich Vögel im Winter besonders gut beobachten und bestimmen. Beste Voraussetzungen, um bei der "Stunde der Wintervögel" mitzumachen. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ruft vom 10. bis 12. Januar dazu auf, Vögel zu zählen. Eine Stunde lang sollen Naturfreunde im Park, auf dem Balkon oder im Garten nach Tieren Ausschau halten und ihre Beobachtungen notieren.

Vögel nicht doppelt zählen

So können Sie Beobachtungen melden Online: Auf seiner Website bietet der NABU ein Meldeformular.

Per Post: Meldebögen zum Ausdrucken können bis 20. Januar 2020 geschickt werden an: NABU, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin

Wie wird gezählt? Ausschlaggebend ist jeweils die höchste Anzahl einer Art, die man innerhalb einer Stunde gleichzeitig sieht. Vögel dürfen nicht doppelt gezählt werden. Beispiel: Fliegt etwa in einer Stunde fünfmal eine Meise ins Blickfeld, zählt sie nur als ein Vogel. Sind fünf Meisen gleichzeitig zu sehen, wird eine Fünf notiert. Diese Zahlen können die Teilnehmer online oder per Post an den NABU schicken. Eine Zählhilfe zeigt die verbreitetsten Vögel und Beispiele für eine korrekte Zählung. Außerdem bietet der NABU einen Online-Vogeltrainer und einen Vogelführer als Smartphone-App an.

Welche Auswirkungen hatten die heißen Sommer?

Anhand der gemeldeten Daten will sich der NABU einen Überblick über die Vogelbestände verschaffen. Welche Art kommt wo wie häufig vor? Wo haben Bestände zugenommen, wo ist eine Art seltener geworden? Diese Informationen helfen, um die Tiere künftig besser zu schützen. Nach dem zweiten Rekordsommer in Folge könnte die Zählung zudem Aufschluss darüber geben, wie sich anhaltende Dürre und Hitze auf die heimische Vogelwelt auswirken, erklärt NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

Amselsterben: Konnten sich die Bestände erholen?

Interessant sind für den NABU auch die Amsel-Beobachtungen. Im Sommer 2018 grassierte in Teilen Norddeutschlands das Usutu-Virus, das in Hamburg und Umgebung zu einem regelrechten Amselsterben geführt hatte. Offen ist, ob sich der Bestand mittlerweile erholt hat.

Zuzug von Eichelhähern

Zudem hofft der NABU auf neue Erkenntnisse über den Eichelhäher. "Im Herbst haben wir einen massiven Einflug dieser Art nach Deutschland und Mitteleuropa beobachtet", so Ingo Ludwichowski vom NABU Schleswig-Holstein. Ähnlich hohe Zahlen gab es zuletzt 1978. Als Grund vermuten die Ornithologen, dass 2018 in Nordosteuropa besonders viele Eicheln gereift sind. So konnten deutlich mehr Eichelhäher den vergangenen Winter überleben und im Frühjahr brüten.

Der Spatz führt seit Jahren die Rangliste an

Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 138.00 Naturfreunde an der "Stunde der Wintervögel" beteiligt und gut 3,5 Millionen Vögel gezählt. Am häufigsten wurde 2019 der Spatz gesichtet. Auf den Plätzen dahinter folgten Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise und Amsel. In Hamburg lag 2019 die Kohlmeise auf dem Spitzenplatz.

Trauriger Abwärtstrend

Insgesamt verzeichnen die Naturschützer bei vielen Vogelarten seit Jahren einen Abwärtstrend. Seit Beginn der Wintervogelzählungen im Jahr 2011 gingen die Gesamtzahlen um 2,5 Prozent pro Jahr zurück. "Der Rückgang häufiger Arten ist in vielen europäischen Ländern ein ernstes Problem", so Miller.

Ergänzend zur "Stunde der Wintervögel" organisiert der NABU jährlich im Mai die "Stunde der Gartenvögel".

