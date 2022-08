NABU ruft erneut zum Insektenzählen auf Stand: 04.08.2022 17:06 Uhr Daten sammeln für die Artenvielfalt: Der NABU-Insektensommer geht in die zweite Runde. Vom 5. bis 14. August sollen Naturfreunde Insekten zählen und das Ergebnis melden.

Ob als Nahrung für Vögel oder als Bestäuber - Insekten sind wichtig für unser Ökosystem, aber ihre Bestände gehen zurück. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen und sich einen Überblick über Artenvielfalt und Häufigkeit zu verschaffen, hat der NABU den "Insektensommer" ins Leben gerufen.

Die Aktion besteht aus zwei Zählzeiträumen. Anfang Juni waren Naturfreunde bereits aufgerufen, Insekten zu zählen. Nun geht die Aktion in die zweite Runde. Vom 5. bis 14. August heißt es wieder: Nach Insekten Ausschau halten und das Ergebnis dem NABU melden.

Eine Stunde nach Bienen und Co. suchen

Beobachtungen melden Der NABU bietet zwei Möglichkeiten, Beobachtungen zu melden:

online: bis zum 21. August per Meldeformular

per App: Download im PlayStore und bei iTunes

Mitmachen ist einfach: Eine Stunde lang im Garten oder in der freien Natur an einem möglichst sonnigen, windstillen Tag in einem Umkreis von etwa zehn Metern nach Insekten jeglicher Art Ausschau halten, die Beobachtungen notieren und später dem NABU melden. Gezählt werden darf alles - nicht nur ausgewachsene Insekten, sondern auch Larven oder Puppen.

Bestimmungs-App, Lupe oder Zählhilfe nutzen

Bei der Bestimmung der Tiere hilft die App zur Aktion, die der NABU kostenlos anbietet. Sie enthält eine automatisierte Insektenbestimmung. Da viele Insekten sehr klein sind, ist es sinnvoll, eine Lupe oder eine Fotokamera mit Zoom oder Teleobjektiv dabeizuhaben. Für die Beobachtung größerer Tiere wie zum Beispiel Schmetterlingen ist ein Fernglas nützlich.

Außerdem bietet der NABU eine Zählhilfe an, die die acht Insekten auflistet, die im Hochsommer am häufigsten vorkommen. Das sind:



Schwalbenschwanz

Kleiner Fuchs

Ackerhummel

Blaue Holzbiene

Siebenpunkt-Marienkäfer

Streifenwanze

Blaugrüne Mosaiklibelle

Grünes Heupferd

Welches Ziel verfolgt der Insektensommer?

Der Insektensommer findet dieses Jahr zum fünften Mal statt. Mit der Zählaktion verfolgen die Umweltschützer mehrere Ziele. Zum einen wollen sie auf die wichtige Funktion von Insekten aufmerksam machen, zum anderen Informationen über Häufigkeit und geografische Verteilung von Arten und Populationen gewinnen. Die Daten sollen über mehrere Jahre verglichen werden - wie bei der Aktion "Stunde der Gartenvögel", an der sich jedes Jahr bundesweit Zehntausende Menschen beteiligen.

