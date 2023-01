NABU-Mitmach-Aktion: Die Stunde der Wintervögel 2023 Stand: 06.01.2022 10:13 Uhr Mit der "Die Stunde der Wintervögel" ruft der Naturschutzbund Deutschland (NABU) zum 13. Mal zur winterlichen Vogelzählung auf. Wie funktioniert die Aktion? Wie lassen sich Arten erkennen?

Auf kahlen Bäumen und Sträuchern und an Futterhäuschen lassen sich Vögel im Winter besonders gut beobachten und bestimmen. Beste Voraussetzungen, um vom 6. bis 8. Januar bei der NABU-Aktion "Stunde der Wintervögel" mitzumachen. Eine Stunde lang sind Naturfreunde aufgerufen, im Park, auf dem Balkon oder im Garten nach Tieren Ausschau zu halten und ihre Beobachtungen zu notieren. Die gesammelten Daten sollen Aufschluss über den Zustand der heimischen Vogelwelt geben.

Wegen milder Temperaturen womöglich weniger Vögel

Die milden Temperaturen könnten dafür sorgen, dass in diesem Jahr weniger Vögel an den Futterstellen gezählt werden, so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Ohne Frost und Schnee würden sie ihr Futter leichter in der Natur finden. Hinzu kommt, dass 2022 ein Mastjahr für Bäume wie Eichen, Buchen oder Fichten war. Das bedeutet, dass sehr viele Früchte gebildet haben. "Für Arten wie Kleiber, Eichelhäher, Kernbeißer und Finken ist das wie ein Schlaraffenland", erklärt Miller. Deshalb könnten die Vögel eher im Wald bleiben.

Vögel nicht doppelt zählen

So können Sie Beobachtungen melden online: per Meldeformular auf der Website des NABU oder per App

per Post: Meldebögen zum Ausdrucken können bis 16. Januar 2023 geschickt werden an: NABU, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin

telefonisch: unter (0800) 115 71 15 am 7. und 8. Januar 2023 von 10 bis 18 Uhr (kostenlos)

Wie wird gezählt? Ausschlaggebend ist jeweils die höchste Anzahl einer Art, die man innerhalb einer Stunde gleichzeitig sieht. Vögel dürfen also nicht doppelt gezählt werden. Beispiel: Fliegt etwa in einer Stunde fünfmal eine Meise ins Blickfeld, zählt sie nur als ein Vogel. Sind fünf Meisen gleichzeitig zu sehen, wird eine Fünf notiert. Eine Zählhilfe des NABU zeigt häufig vorkommende Vögel und Beispiele für eine korrekte Zählung. Ein Online-Vogeltrainer und ein Vogelführer als Smartphone-App ergänzen das Angebot.

Die Naturschützer bieten außerdem bundesweit einige vogelkundliche Führungen und gemeinschaftliche Zählungen an.

Anzahl der Vögel hängt von Witterung ab

Welche Art kommt wo wie häufig vor? Wo haben Bestände zugenommen, wo ist eine Art seltener geworden? Anhand der bisherigen Zählungen konnten die Experten nachweisen, dass die Zahl der Vögel in winterlichen Gärten stark von der Witterung abhängt. In kalten und schneereichen Wintern kommen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen. Die zunehmend milden Winter führten zuletzt zu sinkenden Zahlen.

Der Spatz führt seit Jahren die Rangliste an

Im vergangenen Jahr machten rund 176.000 Naturfreunde bei der "Stunde der Wintervögel" mit und zählten 4,2 Millionen Vögel. Die Liste der meistgezählten Vögel führte bundesweit wie schon oft in der Vergangenheit der Haussperling, auch Spatz genannt, an. Es folgten Kohlmeise, Blaumeise und Amsel.

"Stunde der Gartenvögel" und "Vogel des Jahres"

Ergänzend zur "Stunde der Wintervögel" organisiert der NABU im Mai die "Stunde der Gartenvögel". Dieses Jahr findet die Aktion vom 12. bis 14. Mai statt. Außerdem kürt er jährlich den "Vogel des Jahres". Im November wählten Menschen deutschlandweit das Braunkehlchen zum "Vogel des Jahres 2023".

