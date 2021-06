Stand: 03.06.2021 14:51 Uhr Mit Europaletten den Garten gestalten

Gartengestaltung mit Europaletten liegt im Trend. In vielen Betrieben werden sie einfach weggeworfen, wenn sie nicht mehr für den Transport genutzt werden können. Die Paletten sind stabil, können Hunderte Kilo tragen und sind ideal für vielfältige Basteleien im Garten. Wir stellen fünf Ideen vor.

Multifunktionshaus für Igel und Insekten

VIDEO: Die Europalette: Ideal für Gartenprojekte (3 Min)

Für das hochhausähnliche Quartier für Nützlinge im Garten werden sechs Paletten benötigt. Die unterste Palette wird umgekehrt an den Standort des Hauses gelegt, die nächste kommt richtig herum obendrauf. Dadurch entsteht im Erdgeschoss ein Unterschlupf für Igel. Die Igelhöhle kann im Herbst mit trockenem Laub befüllt werden, damit die Tiere sich wohlfühlen.

Die oberen vier Etagen bilden ein Insektenhotel. Dafür die Paletten mit Material bestücken, das vielen Gärten vorhanden ist: Gras, Stroh, hohle Stängel, alte Ziegel oder angebohrte Holzscheite. Auf der vorletzten Ebene wird ein Stück Folie verlegt und darauf eine umgedrehte Palette mit vier seitlich angeschraubten Brettern platziert. Die Folie schützt den Rest des Hotels vor Feuchtigkeit.

Anschließend die oberste Palette mit Pflanzerde befüllen. Damit nichts durchrieselt, empfiehlt es sich, die Palette mit Gartenvlies auszulegen. Zum Schluss kann das Dach beispielsweise mit bienenfreundlichen Pflanzen wie Bienenweide (Phacelia) bepflanzt werden.

Einfaches Mini-Hochbeet

Paletten lassen sich auch als Mini-Hochbeet nutzen. Es ist ideal geeignet für Gärtner, die viel Rasenfläche haben oder einen Hinterhof in der Stadt begrünen wollen. Dafür einfach eine Palette auf den Boden stellen und - wie beim Quartier für die Nützlinge - vier Bretter seitlich verschrauben. Die Kiste bei Bedarf mit Unkrautvlies auslegen, das Ganze mit Pflanzerde befüllen und Gemüse oder Blumen einpflanzen.

Rankhilfe für Pflanzes

Auch als Rankhilfe für Pflanzen, wie zum Beispiel Gurken oder Bohnen, sind Europaletten ideal geeignet. Dazu einfach einer Palette zwei Beine als Stütze anschrauben und schräg aufstellen. Die Pflanzen können an dem Gestellt hochranken und bei der Ernte wird der Rücken geschont.

Sichtschutz aus Paletten

Ein Palettenzaun ist schnell gemacht und schützt nicht nur vor neugierigen Blicken der Nachbarn, sondern schafft gleichzeitig neuen Raum für die Gartenbepflanzung. Dazu einfach unter die oberen Öffnungen Bretter schrauben und das Ganze mit Erde befüllen. Zusätzlich können die Bretter bunt angestrichen werden. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Pflanzkasten für Garten oder Balkon

Für einen selbst gebauten Pflanzkasten werden zwei Europaletten benötigt, die als nach unten offenes Dreieck zusammegeschraubt werden. Da alle Seiten der Europalette offen sind, an jeweils zwei gegenüberliegenden Seiten zusätzliche Bretter befestigen. Dann den Kasten mit Vlies auslegen und Erde hineinfüllen. Für kleine Pflanzen wie Erdbeeren, Blumen oder Kräuter reicht es, wenn nur die Palette mit Erde befüllt wird. Bei Kulturen, die tiefe Wurzeln bilden, kann das Palettenbeet komplett mit Erde aufgefüllt und ein Hügelbeet daraus gemacht werden. So verdoppelt sich die Anbaufläche.

Der ideale Ort für Gartengeräte

Ist die Arbeit getan, kommt das Werkzeug in den neuen Werkzeugständer. Dieser lässt sich ganz schnell aus einer Europalette bauen. Dafür die Palette einfach auf der langen Kante aufstellen und zum Beispiel am Schuppen befestigen. So sind die Gartengeräte ordentlich verstaut und zu jeder Zeit griffbereit.

