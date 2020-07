Stand: 29.07.2020 14:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kupferfelsenbirne setzt im Herbst Akzente von Ralf Walter

Das Laub an Büschen und Bäumen leuchtet jetzt in den allerschönsten Herbstfarben. Für viele Menschen macht das den besonderen Reiz eines Herbstspaziergangs aus. Aber auch für den eigenen Garten gibt es eine Reihe von Gehölzen, die diese wunderbare Stimmung erzeugen - zum Beispiel die Kupferfelsenbirne.

Absoluter Hingucker: Kupferfelsenbirne

Die Kupferfelsenbirne zieht mit ihren von gelb bis orange leuchtenden Blättern alle Blicke im Garten auf sich. Die Pflanze zählt zu den klassischen Vierjahreszeiten-Gehölzen, hat also in jeder Jahreszeit etwas zu bieten. Im beginnenden Frühling treiben die Blätter kupferfarben aus, daher der Name. Ab etwa Ende April erscheinen dann die prächtigen weißen Blütentrauben, im Sommer fallen die essbaren kleinen und bläulichen Beeren ins Auge und im Herbst leuchtet eben kaum ein Gehölz so spektakulär wie die Kupferfelsenbirne.

Anspruchslos und eindrucksvoll

Die Kupferfelsenbirne passt eigentlich in jeden Garten. Sie kann als Einzelstrauch oder als Hecke gepflanzt werden. Die Pflanze wird etwa drei bis vier Meter hoch, ist relativ anspruchslos und gedeiht in sonniger bis halbschattiger Lage in lockerem Boden sehr gut. Wer sich nicht ganz sicher ist, sollte sich bei einem Spaziergang durch einen Gartenfachmarkt, Gartenbaubetrieb oder eine Gartenanlage mal eine Kupferfelsenbirne im Herbstlaub ansehen und sich davon begeistern lassen.

Eine besonders schöne Herbstfärbung haben außerdem Ahornarten wie Fächerahorn, dessen Laub sich im Herbst blutrot färbt. Die Blätter des Essigbaums leuchten von gelborange bis scharlachrot. Für kleinere Gärten ist ein Korkspindelstrauch empfehlenswert. Er wird zwei bis drei Meter groß und hat im Herbst eine lilafarbene bis rosaviolette Laubfärbung.

