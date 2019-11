Stand: 20.11.2019 14:45 Uhr

Barbarazweige für Weihnachten schneiden

Anfang Dezember ist genau die richtige Zeit, um sogenannte Barbarazweige zu schneiden. Sie blühen an den Weihnachtstagen, wenn sie in diesen Tagen geschnitten werden. Besonders gut eignen sich Zweige von Kirschen und Pflaumen - auch von Zierformen wie beispielsweise Blutpflaumen. Auch Forsythien, Mandelbäumchen und Ziersträucher wie Duftender Schneeball, Echter Jasmin oder Zaubernuss benötigen nur kurze Zeit bis zum Öffnen ihrer Blütenknospen.

Zweige mit vielen und dicken Knospen auswählen

Weniger sicher gelingt dies bei Apfelbäumen und Flieder. Hier sollte man unbedingt darauf achten, Triebe zu schneiden, die auch tatsächlich Blüten und nicht nur Blätter treiben. Die Blütenknospen sind eher dick und rund. Grundsätzlich gilt: Die Zweige sollten möglichst viele Knospen haben und mit einer scharfen Schere sauber abgetrennt werden.

Barbarazweige benötigen Kältereiz

Damit die Blütenknospen aufbrechen können, benötigen sie einen intensiven Kältereiz, der in der Natur das vorzeitige Blühen verhindern soll. Wenn es bis zum Abschneiden der Zweige keinen Frost gegeben hat, hilft ein kleiner Trick, damit die Zweige ihre Blüten öffnen. Diese einfach für 12 bis 14 Stunden in die Tiefkühltruhe legen. Anschließend die Zweige schräg anschneiden und über Nacht in lauwarmes Wasser stellen. Erst dann kommen sie in eine Vase mit normal temperiertem Wasser. Das Blumenwasser alle drei bis vier Tage wechseln.

Die Geschichte der Heiligen Barbara

Hinter den Barbarazweigen verbirgt sich eine alte Geschichte: Die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Am 4. Dezember ist ihr Namenstag. Der Sage nach soll Barbara von Nikomedien vor etwa 1.700 Jahren in Kleinasien gelebt haben. Heute befindet sich in dieser Region die türkische Stadt Izmit. Der Vater konnte seiner Tochter den Übertritt zum Christentum nicht verzeihen und sie wurde angeklagt. Ein kleiner Kirschzweig blieb in ihrem Kleid hängen, als sie in den Kerker geführt wurde. Diesen Zweig versorgte sie im Kerker mit dem Wasser aus ihrer Trinkschale. Der Sage nach blühte dieser Kirschzweig genau an dem Tag, an dem Barbara von Nikomedien hingerichtet wurde. Deshalb werden diese Zweige Barbarazweige genannt.

