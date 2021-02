Stand: 24.02.2021 14:02 Uhr Einen Hummelkasten selbst bauen von Udo Tanske

Nicht nur Bienen, sondern auch Hummeln sind besonders wichtig für die Bestäubung im Garten. Sie sind schon ab Ende Februar und auch bei sehr niedrigen Temperaturen unterwegs. Sie helfen dabei, Obstbäume frühzeitig zu befruchten.

Hummel brauchen Nistplätze

Allerdings werden Hummeln immer seltener. Von den rund 30 in Deutschland heimischen Arten sind mancherorts schon viele verschwunden. Das liegt auch daran, dass unsere Gärten und Grundstücke immer aufgeräumter sind. Totholzhaufen und Bretterstapel gibt es kaum noch, in denen Hummelnester einen Platz finden. Dabei ist es ganz einfach, die Hummeln in den Garten zu locken - mit einem Hummelhotel.

Downloads Bauplan für einen Hummelkasten Einen Hummelkasten müssen Sie nicht für viel Geld kaufen. Die meisten Materialien finden Sie im eigenen Garten. Mit diesem Plan gelingt der Eigenbau. Download (2 MB)

