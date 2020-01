Stand: 29.01.2020 09:04 Uhr - Hamburg Journal 18.00

Zeugnisse: Hilfe bei schlechten Noten

In dieser und der kommenden Woche bekommen Zehntausende Kinder und Jugendliche im Norden Halbjahres-Zeugnisse. Auch wenn die Noten meist bereits bekannt sind, fürchten sich viele Schüler vor dem Termin. Denn wenn sie mit einem schlechten Zeugnis nach Hause kommen, treffen sie nicht immer auf Verständnis und Trost. Ein Anruf bei kostenlosen Hotlines kann helfen.

Hilfe am Telefon

An den Tagen um die Zeugnisausgabe bieten die Schulbehörden telefonisch Rat und Hilfe (Telefonnummern siehe unten). Der bundesweite Verein "Nummer gegen Kummer" hilft Schülern ganzjährig in kritischen Situationen. Dort können Schüler mit den Beratern auch das spätere Gespräch mit den Eltern üben. Die Experten raten Schülern, offen mit den Eltern über das Zeugnis zu reden, und die Gründe für schlechte Noten aufzuzeigen. Außerdem sollten die Jugendlichen Hilfe und Unterstützung der Eltern einfordern, um Noten zu verbessern.

Lehrer können vermitteln

Erster Ansprechpartner für Schüler kann auch ein Lehrer des Vertrauens sein. In schwierigen Fällen kann er möglicherweise zwischen Kindern und Eltern vermitteln, etwa mit einem Anruf bei den Eltern. Wenn Schüler ihre schwachen Noten nicht nachvollziehen können, raten die Experten von "Nummer gegen Kummer" zu einem gemeinsamen Gespräch von Schülern und Eltern mit dem Lehrer. Dabei sollte der Pädagoge nicht als Gegner, sondern als Partner gesehen werden.

Mehr Gelassenheit der Eltern gewünscht

Unter einer eigenen Nummer bietet der Verein "Nummer gegen Kummer" auch Eltern Rat an, wie sie ihr Kind am besten unterstützen können. Manche Eltern neigten dazu, ihre Kinder zu überfordern, so die Pädagogen. Eltern sollten sich freuen, wenn sie ein glückliches Kind haben, das neben der Schule auch andere Interessen hat. Insgesamt seien Kinder mit ihren Leistungen häufig zufriedener als die Eltern. Auch weniger gute Noten im Zeugnis verdienten das Lob der Eltern.

Niemand muss seinen Namen nennen

Hier finden Kinder und Jugendliche Rat und Hilfe bei Problemen mit den Zeugnissen - auf Wunsch auch, ohne ihren Namen zu nennen:

Hamburg: Zeugnisdienst der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren

Mittwoch, 29. bis Freitag, 31. Januar, jeweils 8.30-16 Uhr: (040) 428 99 20 02

E-Mail-Beratung (nur für Schülerinnen und Schüler):

schueler-zeugnisdienst@bsb.hamburg.de

Weitere Hilfe bieten die Regionalen Bildungs- und Beratungssstellen

Niedersachsen: Zeugnistelefon der Landesschulbehörde

Freitag, 31. Januar, 8-17 Uhr: (0551) 30 98 54 30

E-Mail: zeugnishotline@nlschb.niedersachsen.de

für Kinder, Jugendliche und Eltern

Mecklenburg-Vorpommern: Schulpsychologischer Dienst der Schulämter

Freitag, 7. Februar, 8-18 Uhr:

Schwerin: (0385) 588-781 84

Rostock: (0381) 7000-784 65

Neubrandenburg: (0395) 380-783 30

Greifswald: (0172) 701 02 38

Schleswig-Holstein bietet keine regionalen Ansprechpartner und verweist auf die Nummer gegen Kummer.

bundesweit: Nummer gegen Kummer

ganzjährig

Kinder- und Jugendtelefon: Montag bis Sonnabend, 14-20 Uhr: 11 61 11 (kostenlos vom Handy und Festnetz)

Elterntelefon: Montag bis Freitag, 9-11 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 17-19 Uhr: (0800) 111 05 50 (kostenlos)

