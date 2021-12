Welche Spiele eignen sich für Silvester? Stand: 29.12.2021 12:10 Uhr Um zu Silvester die Zeit bis Mitternacht zu überbrücken, sind Spiele ideal. Eine Auswahl von Neuheiten und Klassikern sowie Tipps für Spiele, für die nur Stifte, Papier und Würfel nötig sind.

Auch in diesem Jahr muss Silvester coronabedingt etwas ruhiger ablaufen als früher - eine gute Gelegenheit, um mit Familie oder Freunden gemütlich zusammen zu sein und zu spielen. Einige Spiele sind vor allem für etwas größere Runden ideal, darunter etwa der Klassiker "Activity". Bei diesem Spiel geht es darum, Begriffe pantomimisch und zeichnerisch darzustellen oder geschickt zu umschreiben.

"Activity": Begriffe pantomimisch oder zeichnerisch beschreiben

Wer "Activity" nicht zu Hause hat, kann es relativ einfach selbst "nachbauen". Dazu denkt man sich die Begriffe entweder selbst aus, was den Vorteil hat, dass man sie sehr individuell auf die Mitspielenden zuschneiden kann. Alternativ kann man im Internet nach Begriffen suchen, dort finden sich viele fertige Listen zum Ausdrucken. Wer das Spiel lieber kauft, kann zwischen verschiedenen Versionen wählen, darunter eine für Kinder oder auch "Activity Knockout", bei dem die Mitspieler zusätzlich möglichst schnell sein müssen.

"Mutabo": Spiel mit Wörtern und Bildern

Ebenfalls ohne das gekaufte Spiel funktioniert "Mutabo": Bei diesem Spiel bekommen die Mitspieler jeweils einen vorgegebenen Satz, zu dem sie ein Bild malen und an den nächsten Spieler weiterreichen. Zuvor falten sie den geschriebenen Satz so weg, dass nur das Bild zu sehen ist.

Der nächste Spieler muss dann aufschreiben, was auf diesem Bild zu sehen ist und faltet vor dem Weiterreichen das Bild weg. So sieht der folgende Spieler nur den Text und malt dazu wieder ein Bild. So geht es weiter, bis die Texte wieder beim jeweiligen Spieler angekommen sind. Gewinner gibt es keine, es geht darum, gemeinsam zu lachen. Um das Spiel "nachzubauen", benötigt man neben Stift und Papier nur jeweils einen vorgegebenen Satz für den Spielbeginn. Dieser kann einfach einem beliebigen Buch entnommen werden.

"Stadt, Land, Fluss" mal anders

Ebenfalls nur Stift und Papier ist nötig für den Klassiker "Stadt, Land, Fluss", der vor allem in größeren Gruppen sehr unterhaltsam ist. Die Mitspieler müssen möglichst schnell Begriffe aus verschiedenen Themenfeldern aufschreiben, die alle mit demselben Anfangsbuchstaben beginnen. Statt die üblichen Kategorien zu verwenden, wird es meist lustiger, wenn man einige neue Themengebiete erfindet, etwa "Bekannte Sportler", "Hunderasse", "Käsesorte", "Schimpfwort" oder "Kinofilm".

Würfelspiele für Gruppen

Ein Klassiker unter den Würfelspielen ist "Kniffel". Dafür benötigt man fünf Würfel und einen Würfelbecher, beliebig viele Spieler können mitmachen. Sie müssen jeweils bestimmte Kombinationen, beispielsweise ein Dreier- und ein Viererpasch, "erwürfeln" und erhalten dafür eine bestimmte Anzahl an Punkten. Vorlagen zum Ausdrucken finden sich im Internet, lassen sich aber auch selbst erstellen.

Ein weiteres, unterhaltsames Würfelspiel ist "Meiern", auch bekannt als "Mäxchen". Zwei Würfel, ein Würfelbecher sowie ein Untersetzer sind nötig. Ein Spieler beginnt mit Würfeln und sieht seinen Wurf verdeckt an. Dann teilt er den Mitspielern die erwürfelte Augenzahl mit. Aber Achtung: Hierbei darf er auch lügen. Der nächste Spieler muss entscheiden, ob er dem Spieler glaubt. Glaubt er ihm nicht, werden die Würfel aufgedeckt. Glaubt er ihm, wird der Becher weitergereicht und er selbst muss nun eine höhere Augenzahl erwürfeln. So geht es reihum. Wer einen Lügner enttarnt, bekommt einen Punkt, wer zu Unrecht als Lügner bezichtigt wird, erhält ebenfalls einen Punkt.

Quizspiele und Fantasie anregende Spiele für Gruppen

Beliebte Partyspiele sind zudem Quizspiele. Ob Trivial Pursuit, "Bezzerwisser", "Finden Sie Minden?" oder das "Deutschlandquiz": Der Spielemarkt bietet eine riesige Auswahl. Wer eher auf Fantasie und Improvisation setzt, kann ebenfalls aus einem großen Angebot abwechslungsreicher Spiele wählen. Dazu zählt etwa "Dixit", das sich sehr gut in Teams spielen lässt. Die Mitspieler bekommen jeweils rätselhaft anmutende Bildkarten, zu denen sie sich passende Titel ausdenken und die richtige Karte erraten müssen. Relativ neu ist "Pictures", das "Spiel des Jahres 2020", bei dem die Spieler Fotomotive bekommen, die sie mit unterschiedlichen Materialien - darunter etwa Bauklötze, Schnürsenkel oder Stöcker - nachbilden müssen.

Wer die Spiele nicht zu Hause hat, sie sich aber nicht gleich kaufen möchte, kann auf die örtlichen Büchereien und Bibliotheken zurückgreifen. Sie bieten oft eine große Auswahl interessanter Spiele zum Ausleihen.

