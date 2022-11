Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein 2022 Stand: 09.11.2022 10:30 Uhr Nach Corona-bedingten Einschränkungen und Besucherflaute im vergangenen Jahr öffnen die beliebten Weihnachtsmärkte nun ohne Auflagen. Eine Auswahl schöner Märkte zwischen Nord- und Ostsee.

In den vergangenen zwei Jahren mussten die Märkte wegen Corona entweder ausfallen oder konnten nur unter Auflagen stattfinden. Das ist 2022 anders. Besucher können die stimmungsvollen Märkte in der Vorweihnachtszeit nun wieder genießen. Lediglich die Beleuchtung wird aufgrund der Energiekrise in vielen Orten reduziert, einige Städte verzichten auf eine Eisbahn.

Weihnachtsmärkte in Lübeck

Ein Besuch in Lübeck lohnt sich in der Vorweihnachtszeit besonders, denn dort laden gleich mehrere Märkte zu einem Bummel ein. Eine besonders schöne Kulisse bietet der traditionelle Lübecker Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus und in der Breiten Straße. Nebenan lockt im Kirchhof der Marienkirche der historische Weihnachtsmarkt mit alter Handwerkskunst und Kerzenlicht; Gaukler und Musiker in mittelalterlichen Kostümen sorgen für Unterhaltung. Gegenüber in der Einkaufsstraße Schrangen steht der Sternewald, dort gibt es Geschenke und ein gastronomisches Angebot. Auf Hafenatmosphäre mit Karussell und Riesenrad setzt der maritime Weihnachtsmarkt am Koberg.

Wer selbst gefertigte, individuelle Geschenke sucht, hat drei Kunsthandwerkermärkte zur Auswahl: die traditionelle Veranstaltung im mittelalterlichen Heiligen-Geist-Hospital, den Markt im Hoghehus und die Lübsche Wiehnacht im Hafenschuppen 6.

Wo: Rathausmarkt/Breite Straße, rund um die Marienkirche, Am Koberg

Termin Lübecker Weihnachtsmarkt, Schrangen und Maritimer Weihnachtsmarkt: 21. November bis 30. Dezember, So-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, 25.12. geschlossen, 26.12. 13-20 Uhr, 30.12. 11-18 Uhr

Termin Historischer Weihnachtsmarkt: 21. November bis 23. Dezember, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 11-22 Uhr, So 11.30-21 Uhr

Termin Heiligen-Geist-Hospital: 25. November bis 4. Dezember, tgl. 11-19 Uhr, Eintritt: 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Termin Hoghehus: 26. November bis 11. Dezember, tgl. 10-18 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Termin Lübsche Wiehnacht: 19.+20. November und 26.+27. November, 11-18 Uhr, Eintritt: 2 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Weihnachtsmarkt in Kiel

Ein Winterwald mit Stehtischen und Tannenbäumen sowie eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung laden zum Verweilen ein. An den Marktständen finden Besucher ein breites kulinarisches Angebot sowie Geschenk- und Winterartikel, die Partnerstadt Tallinn ist mit einem Punschstand vertreten. An den Adventssonntagen verteilt der Weihnachtsmann von 15-17 Uhr Süßigkeiten. Aus Spargründen gibt auf dem Weihnachtsmarkt Kiel dieses Jahr keine Eisbahn, stattdessen soll eine Rollschuhfläche am Ostseekai aufgebaut werden.

Wo: Holstenplatz und Asmus-Bremer-Platz

Termin: 21. November bis 23. Dezember (Holstenplatz), auf dem Asmus-Bremer-Platz bis 30. Dezember

Öffnungszeiten: So-Mi 11-20 Uhr, Do-Sa 11-21 Uhr, 21.11. ab 18.30 Uhr

Weihnachtsmarkt in Flensburg

"Hygge, Herz und Lichterglanz" - unter diesem Motto steht der gemütliche Weihnachtsmarkt mit Hütten im nordischen Stil in der Altstadt. Besonderheiten sind die große Weihnachtspyramide am Südermarkt und die Erbsensuppe von der Bundeswehr. Für Kinder gibt es eine Weihnachtsbäckerei sowie jeden Sonntag ab 15 Uhr eine Überraschungsaktion am Nordermarkt. Auch die Fördestadt verzichtet dieses Jahr aus Spargründen auf eine Eisbahn.

Wo: zwischen Willy-Brandt-Platz, Norder- und Südermarkt

Termin: 21. November bis 31. Dezember (Südermarkt bis 23. Dezember)

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-22 Uhr (21.11. ab 17 Uhr), So 11-20 Uhr, Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr, 25.+26.12. geschlossen

Weitere Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein

Auch in vielen anderen Städten und Orten zwischen Nord- und Ostsee öffnen Weihnachtsmärkte dieses Jahr wieder ihre Tore. Es gilt die Corona-Landesverordnung für Schleswig-Holstein, die detaillierten Corona-Regelungen sind teilweise noch offen und können sich pandemiebedingt ändern. Interessierte sollten sich im Voraus informieren.

Weihnachtsmärkte an der Nordsee



Büsum (Rathauspark und Fußgängerzone), 26. November bis 8. Januar, 11-20 Uhr

(Rathauspark und Fußgängerzone), 26. November bis 8. Januar, 11-20 Uhr Friedrichstadt (Grachtenweihnacht auf dem Marktplatz), 25. bis 27. November, 11-20 Uhr

(Grachtenweihnacht auf dem Marktplatz), 25. bis 27. November, 11-20 Uhr Heide (Marktplatz), Heider Winterwelt mit Ständen und Rahmenprogramm, dieses Jahr aus Spargründen ohne Riesenrad und Eisbahn, das Eisstock-Schießen findet auf zwei Sommerbahnen statt, 21. November bis 23. Dezember, 11-22 Uhr

(Marktplatz), Heider Winterwelt mit Ständen und Rahmenprogramm, dieses Jahr aus Spargründen ohne Riesenrad und Eisbahn, das Eisstock-Schießen findet auf zwei Sommerbahnen statt, 21. November bis 23. Dezember, 11-22 Uhr Husum (Marktplatz rund um den Tine-Brunnen), 21. November bis 27. Dezember, So-Mi 10-22 Uhr, Do-Sa 10-23 Uhr, 24.12. 10-14 Uhr, 25.12. geschlossen

(Marktplatz rund um den Tine-Brunnen), 21. November bis 27. Dezember, So-Mi 10-22 Uhr, Do-Sa 10-23 Uhr, 24.12. 10-14 Uhr, 25.12. geschlossen Tönning (Packhaus am Hafen), Kunsthandwerk, Kulinarisches und Musik im "längsten Adventskalender der Welt", an allen Adventswochenenden von 11-18 Uhr

(Packhaus am Hafen), Kunsthandwerk, Kulinarisches und Musik im "längsten Adventskalender der Welt", an allen Adventswochenenden von 11-18 Uhr Westerland/Sylt (Platz vor der neuen Mitte), 9. Dezember bis 3. Januar, So-Do 12-20 Uhr, Fr+Sa 12-22 Uhr, Heiligabend und Silvester 12-16 Uhr, 25.12. geschlossen

Weihnachtsmärkte an der Ostsee, Förde und Schlei



Burg auf Fehmarn (Marktplatz), Hüttendorf mit Live-Musik, 24. November bis 30. Dezember, tgl. ab 12 Uhr, 24.+25.12. geschlossen

(Marktplatz), Hüttendorf mit Live-Musik, 24. November bis 30. Dezember, tgl. ab 12 Uhr, 24.+25.12. geschlossen Eckernförde (Kirchplatz St. Nicolai), Weihnachtsdorf mit Holz-Karussell, Musikprogramm und Kasperletheater, 21. November bis 30. Dezember tgl. 11-22 Uhr, 24.+25.12. geschlossen

(Kirchplatz St. Nicolai), Weihnachtsdorf mit Holz-Karussell, Musikprogramm und Kasperletheater, 21. November bis 30. Dezember tgl. 11-22 Uhr, 24.+25.12. geschlossen Glücksburg (Schloss), Märchenweihnacht mit Rahmenprogramm, an allen Adventswochenenden, Fr 16-21 Uhr, Sa 12-21 Uhr, So 12-19 Uhr, Eintritt: 7 Euro, Kinder von 4-14 Jahren: 2 Euro

(Schloss), Märchenweihnacht mit Rahmenprogramm, an allen Adventswochenenden, Fr 16-21 Uhr, Sa 12-21 Uhr, So 12-19 Uhr, Eintritt: 7 Euro, Kinder von 4-14 Jahren: 2 Euro Niendorf (Hafen), "Fischers Wiehnacht" mit festlich beleuchteten Segeln und Rahmenprogramm, 2. bis 4. Dezember, Fr 16-21 Uhr, Sa+ So 11-21 Uhr

(Hafen), "Fischers Wiehnacht" mit festlich beleuchteten Segeln und Rahmenprogramm, 2. bis 4. Dezember, Fr 16-21 Uhr, Sa+ So 11-21 Uhr Schleswig (St.-Petri-Dom), "Schwahlmarkt" - traditioneller Kunsthandwerkermarkt im Kreuzgang des Doms mit Lesungen und gastronomischem Angebot, 3. bis 11. Dezember, Sa+So 12-18 Uhr (letzter Sonntag bis 17 Uhr), Mo-Fr 14-18 Uhr, Eintritt: 1,50 Euro, Kinder und Jugendliche frei

(St.-Petri-Dom), "Schwahlmarkt" - traditioneller Kunsthandwerkermarkt im Kreuzgang des Doms mit Lesungen und gastronomischem Angebot, 3. bis 11. Dezember, Sa+So 12-18 Uhr (letzter Sonntag bis 17 Uhr), Mo-Fr 14-18 Uhr, Eintritt: 1,50 Euro, Kinder und Jugendliche frei Schleswig (Capitolplatz), 21. November bis 29. Dezember, 11-20 Uhr

Weihnachtsmärkte im Binnenland



Barmstedt (Marktplatz), 25. bis 27. November, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr

(Marktplatz), 25. bis 27. November, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr Barmstedt , Adventsmarkt auf der Schlossinsel, 10.+11. Dezember, Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr

, Adventsmarkt auf der Schlossinsel, 10.+11. Dezember, Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr Elmshorn (Alter Markt/St.-Nikolai-Kirche), stimmungsvoller Lichtermarkt mit nostalgischem Karussell und Angeboten für Kinder, 21. November bis 24. Dezember, Mo-Sa 11-21 Uhr, So 14-20 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr

(Alter Markt/St.-Nikolai-Kirche), stimmungsvoller Lichtermarkt mit nostalgischem Karussell und Angeboten für Kinder, 21. November bis 24. Dezember, Mo-Sa 11-21 Uhr, So 14-20 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr Glückstadt (Marktplatz), mit Musikprogramm und Besuch des Weihnachtsmanns, 9. bis 11. Dezember

(Marktplatz), mit Musikprogramm und Besuch des Weihnachtsmanns, 9. bis 11. Dezember Neumünster (Großflecken), Weihnachtsdorf mit Musik-, Kinder- und Jugendprogramm (dieses Jahr ohne Eisbahn), 21. November bis 23. Dezember, Mo-Mi 11-20.30 Uhr (21.11. ab 16 Uhr), Do-Sa 11-21 Uhr, So 12-20.30 Uhr

(Großflecken), Weihnachtsdorf mit Musik-, Kinder- und Jugendprogramm (dieses Jahr ohne Eisbahn), 21. November bis 23. Dezember, Mo-Mi 11-20.30 Uhr (21.11. ab 16 Uhr), Do-Sa 11-21 Uhr, So 12-20.30 Uhr Norderstedt (Stadtpark), Adventsmarkt mit Musik, 25.-27. November, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr

(Stadtpark), Adventsmarkt mit Musik, 25.-27. November, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr Pinneberg (vor der Drostei), 23. November bis 23. Dezember, So-Do 12-21 Uhr, Fr+Sa 12-22 Uhr

(vor der Drostei), 23. November bis 23. Dezember, So-Do 12-21 Uhr, Fr+Sa 12-22 Uhr Rendsburg (Schiffbrückenplatz), Weihnachtsmarkt mit Kunststoff-Eisbahn, 21. November bis 8. Januar, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 10-22 Uhr, So 11-20 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr, 25.+26.12. geschlossen, Januar: Mo-Sa 11-20 Uhr, So 11-18 Uhr

(Schiffbrückenplatz), Weihnachtsmarkt mit Kunststoff-Eisbahn, 21. November bis 8. Januar, Mo-Do 11-21 Uhr, Fr+Sa 10-22 Uhr, So 11-20 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr, 25.+26.12. geschlossen, Januar: Mo-Sa 11-20 Uhr, So 11-18 Uhr Wedel (Altstadt am Roland), 26. und 27. November, Sa 13-21 Uhr, So 11-18 Uhr

Weihnachtsmärkte im Herzogtum Lauenburg

Geesthacht (Sporthalle Berliner Straße), 27. November, 10-17 Uhr

(Sporthalle Berliner Straße), 27. November, 10-17 Uhr Lauenburg (Schlossplatz), Weihnachtsmarkt mit Bühnenprogramm und Märchenzelt für Kinder, 9. bis 11. Dezember, Fr 14-22 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 12-18 Uhr

(Schlossplatz), Weihnachtsmarkt mit Bühnenprogramm und Märchenzelt für Kinder, 9. bis 11. Dezember, Fr 14-22 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 12-18 Uhr Mölln (Marktplatz und Rathaus), Weihnachtsmarkt vor historischer Kulisse und Kunsthandwerk im Rathaus, 25. bis 27. November, Fr 15-20 Uhr, Sa+So 11-20 Uhr

