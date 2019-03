Stand: 01.03.2019 13:39 Uhr

Spieletipp: "Rummikub" - ein Klassiker

Mit der ganzen Familie, mit Freunden oder Kindern - Brett- und Kartenspiele machen großen Spaß und sind gerade in der dunklen Jahreszeit ein idealer Zeitvertreib. Die Auswahl ist riesig, jedes Jahr kommen in Deutschland mehrere Hundert neue Spiele auf den Markt. Da fällt die Auswahl manchmal schwer. Wir stellen in einer Serie Klassiker und weniger bekannte Spiele vor, die sich lohnen. Teil 8: "Rummikub".

52 Spielsteine mit den Farben Schwarz, Blau, Rot und Gelb und den Zahlen von 1 bis 13 - das sind die einfachen Zutaten für "Rummikub". Jeder zieht 14 Steine und legt sie vor sich ab. Und jetzt heißt es: gucken, was zusammenpasst. Denn nur wer Straßen legt (zum Beispiel 1, 2, 3, 4 in Rot) oder Gruppen bildet (zum Beispiel drei Fünfer in unterschiedlichen Farben) kann rauskommen. Ziel des Spiels ist es, alle Steine loszuwerden. Und wer glaubt, dass man für "Rummikub" keine Strategie braucht, liegt falsch. Denn die Spieler dürfen die Reihen und Gruppen umlegen - so, dass ihre Steine passen. Ein kreativer Zug kann die Mitspieler schon mal in Rage bringen, wenn jemand die Reihen zerstört, an die sie gerade anlegen wollten.

Warum macht "Rummikub" so viel Spaß?

Keine Lust auf ausschweifende Hintergrundgeschichten und anspruchsvolle Anleitungen mit etlichen Ausnahmen? Dann ist "Rummikub" genau richtig. Es ist leicht zu verstehen und wer kreativ mit den Zahlenreihen umgeht, wird belohnt. Und: "Rummikub" gibt es schon so lange, dass selbst Opa und Oma das Spiel kennen - in den 1930ern kam es auf den Markt und 1980 wurde es Spiel des Jahres.

"Rummikub" auf einen Blick Für wen? 2-4 Spieler ab 7 Jahren Wie lange? etwa 20-90 Minuten Spieltyp Legespiel Auszeichnungen Spiel des Jahres 1980 Verlag ursprünglich Hertzan, heute Jumbo Verfügbarkeit neu im Handel erhältlich Preis zwischen 15 Euro und 23 Euro

