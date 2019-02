Stand: 15.02.2019 09:01 Uhr

"Camel Up": Zocken wie die Scheichs

Mit der ganzen Familie, mit Freunden oder Kindern - Brett- und Kartenspiele machen großen Spaß und sind gerade in der dunklen Jahreszeit ein idealer Zeitvertreib. Die Auswahl ist riesig, jedes Jahr kommen in Deutschland mehrere Hundert neue Spiele auf den Markt. Da fällt die Auswahl manchmal schwer. Wir stellen in einer Serie Klassiker und weniger bekannte Spiele vor, die sich lohnen. Teil 5: "Camel Up".

Es ist kein Zufall, dass man auf der Verpackung neben "Camel Up" auch "Camel Cup" lesen kann, denn es geht um ein Kamelrennen. Das liebevoll gestaltete Spiel führt in den Nahen Osten - genauer nach Ägypten. Auf den ersten Blick wirken die Regeln kompliziert, es gibt Wettkarten und Wettplättchen, Wüstenplättchen und Pyramidenplättchen, Münzen und natürlich fünf farbige Kamele aus Holz. Bei einer Proberunde wird das Prinzip jedoch schnell deutlich.

Die bewährte Spielidee eines Rennens mit würfelnden Spielern wird bei "Camel Up" originell variiert. Man zieht nicht mit seiner Farbe, sondern bewegt die bunten Kamele gemeinsam über das Spielfeld. So bleibt jeder Zug für alle interessant. Konkurrenz entsteht bei den Wetten: Welches Kamel wird das Rennen gewinnen und welches als letztes ins Ziel kommen? Nach fünf bis zehn Spielzügen gibt es jeweils eine Zwischenwertung, bei der Wetten aufgelöst und Gewinne ausgezahlt werden. Das macht das Spiel kurzweilig und erhöht die Spannung.

Warum macht "Camel Up" so viel Spaß?

"Camel Up" bietet eine gelungene Mischung aus Strategie und Glück. Mit etwas Routine lässt sich erahnen, wie das Rennen ausgehen wird. Dennoch entstehen immer wieder neue Konstellationen und Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Zusätzlich ist es amüsant anzusehen, wie die Kamele einzeln oder als gestapeltes Team - daher der Name - über den Spielplan ziehen. Der eigentliche Reiz liegt jedoch im Wetten. Wer zu früh tippt, kann leicht danebenliegen, wer zu spät setzt, kassiert kaum noch ab. Nach einer halben Stunde ist das Rennen gelaufen - und es bleibt Zeit für eine zweite Partie.

"Camel Up" auf einen Blick Für wen? 2-8 Spieler ab 8 Jahren Wie lange? etwa 30 Minuten Spieltyp Strategie und Glück Auszeichnungen Spiel des Jahres 2014 Verlag Pegasus Spiele Verfügbarkeit neu im Handel erhältlich Preis etwa 25 Euro

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 28.12.2018 | 13:20 Uhr