Schlüsselaufhänger aus Hufeisen

Aus alt mach neu: Ein Schlüsselaufhänger aus alten Hufeisen sorgt für Ordnung an der Stalltür. Für diese kreative Idee braucht man allerdings ein Schweißgerät und jemand, der sich damit auskennt. Hufeisen immer mit der Öffnung nach oben anbringen, sonst fällt das Glück heraus!

Verwendetes Material

3 gebrauchte Hufeisen

6 Hufnägel

Drahtbürste

1 Schweißgerät

Klarlack

Pinsel

Anleitung für den Schlüsselaufhänger

Die drei Hufeisen mit der Drahtbürste säubern und an den Seiten mit der Öffnung nach oben zusammenschweißen. Die sechs Hufnägel zum Aufhängen der Schlüssel positionieren und an der Rückseite ebenfalls anschweißen. Erkalten lassen und dann mit Klarlack bestreichen. Trocknungszeit etwa 6 Stunden. An einer Wand anbringen und Schlüsselbund oder einzelne Schlüssel aufhängen.

