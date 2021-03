Stand: 16.02.2021 12:44 Uhr Osterdeko: Bunter Strauß mit Zweigen, Moos und Federn

Dieser farbenfrohe Strauß kommt am besten in einem großen Gefäß zur Geltung, wie in einer alten Milchkanne oder einem handfesten Tonkrug. Feste Zweige von Sträuchern werden mit Blüten, Federn und Moos rustikal arrangiert. Die bunte Dekoration ist nicht nur zu Ostern ein schöner Willkommensgruß im Hauseingang, auch auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten ist der Strauß ein echter Blickfang.

Benötigtes Material und Anleitung für einen bunten Osterstrauß

großes Gefäß: Tonkrug oder alte Michkanne

feste Zweige von Sträuchern wie Hartriegel, Haselnuss, Forsythie oder Zaubernuss

Moos, Schneeglöckchen, Osterglocken, Traubenhyazinthen, Tulpen, Primeln

bunte Federn oder Bänder

Blumendraht, Bast

Deko-Anhänger nach Wunsch

Die festen Zweige in einem Gefäß stabil anordnen. Kleine Sträußchen Schneeglöckchen, Osterglocken oder Traubenhyazinthen mit Moos und Blumendraht zusammenbinden und an den Gabelungen der Äste mit Bast befestigen. Kleine bunte Federn nach Belieben mit einbinden oder einstecken. Für tolle Farbtupfer sorgen zusätzlich Tulpen oder Primeln. Wer mag, hängt noch dekorative Anhänger in den Strauch.

Dieses Thema im Programm: Mein schönes Land TV | 15.03.2020 | 11:30 Uhr