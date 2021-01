Stand: 11.01.2021 11:46 Uhr "Mutabo": Mit Stift und Papier Geschichten erzählen

Ein Partyspiel als Familien-Edition. Aus den 660 leichten bis anspruchsvollen Halbsätzen der Mutabo-Karten lassen sich über 100.000 absurde, urkomische Sätze kombinieren. Jeder Satz ist eine neue Geschichte, die gezeichnet werden muss. Beispiele: "Ein Eisverkäufer tanzt mit einer Maus" oder "Ein Lämmchen singt". Dann mal los.

Lustiges Spiel ohne Sieger oder Verlierer

Jeder Spieler schreibt seinen Ursprungssatz auf, faltet ihn "weg" und gibt das Blatt an seinen linken Nachbarn weiter. Dieser zeichnet, was er liest, faltet das Blatt nach vorne und gibt es erneut weiter. Jetzt beschriebt der nächste, was er in der jeweiligen Zeichnung sieht, bevor er wieder nach vorne faltet und das Blatt weitergibt. Wenn schließlich jeder Spieler sein Blatt wieder bei sich hat, ist das Gelächter groß. Wie bei "Stille Post" kommt am Ende etwas ganz anderes heraus. "Mutabo" kennt keinen Sieger und keinen Verlierer.

"Mutabo" auf einen Blick Für wen? 3 bis 6 Spieler Altersempfehlung ab 8 Jahre Wie lange? bis 45 Minuten Verlag Drei Hasen in der Abendsonne Preis 23 Euro