Gekochte Eier natürlich färben und mit Mustern gestalten Stand: 16.02.2021 10:36 Uhr Zu Ostern werden Eier bemalt, verziert und verschenkt. Etwas Geduld und Geschick braucht man, aber die Mühe lohnt sich, die selbst gefärbten Eier sind der Hingucker in jedem Nest.

Naturfarben auf Basis von natürlichen Farbstoffen wie Rote Bete oder Zwiebeln sind in der Drogerie erhältlich. Aber auch mit Kurkuma, Spinat, Rotkohl oder Beeren kann man Eier färben. Zutaten und Eier in einen Topf geben, alles zum Kochen bringen und 10 bis 20 Minuten kochen. Je nach gewünschter Farbintensität die Eier herausnehmen oder im Sud erkalten lassen.

Benötigtes Material und Anleitung zum Färben

Naturfarben aus der Drogerie

Marmeladengläser oder ähnliche Gefäße

hart gekochte Eier

einzelne Blätter und Gräser

Schere und Papier

Tuch oder Schwämmchen

Wasser, weißer Essig

kleiner Teller oder Schälchen

Nylon- oder Perlonstrümpfe

Bindfaden

Fett (Öl, Butter oder Kokosfett)

Die Farben werden entsprechend der Anleitung in Wasser aufgelöst. Am besten eignen sich Marmeladengläser oder Gefäße, in denen die Eier Platz haben. Die hart gekochten Eier zur Vorbereitung mit Essig abwischen. Dadurch wird die Eierschale aufgeraut und nimmt die sanften Farben gut auf. Durch die Feuchtigkeit auf dem Ei haften zudem die gewählten Motive besser.

Einzelne Blätter oder Motive wie Osterhasen oder Herzen aus Papier erzeugen schöne Muster auf dem Ei. Dazu wird das gewünschte Motiv auf das Hühnerei gelegt und in einen Nylon- oder Perlonstrumpf gesteckt. Mit dem Bindfaden den Strumpf so fest am Ei verknoten, dass er stramm aufliegt und das Motiv gut festhält, so dringt keine Flüssigkeit darunter.

Dann die Eier in die Farbe tauchen und je nach Zeitangabe auf der Verpackung färben. Anschließend die Eier im Strumpf trocknen lassen. Den Bindfaden abschneiden und die Blätter und Gräser beziehungsweise Papierschablonen vorsichtig vom Ei ablösen.

Tipp: Damit die Farben noch intensiver leuchten, können die Eier nach dem Trocknen mit etwas Öl, Butter oder Kokosfett eingerieben werden.

