Duftkissen selber nähen und mit Kräutern füllen Stand: 10.11.2020 17:01 Uhr Viele Kräuter lassen sich trocknen, so holt man sich herrlichen Duft ins Haus. Mit ein bisschen Fingerfertigkeit lassen sich wunderschöne duftende Kissen selber nähen.

Für die kleinen Kräuterkissen braucht man nur getrocknete Kräuter, alte Stoffe vom Flohmarkt oder Dachboden und ein wenig Geduld beim Nähen. Die duftenden Kunstwerke sind zudem ein schönes Mitbringsel.

Benötigtes Material für die Kissen mit Kräuterfüllung

alte Kopfkissen oder Bettlaken mit Stickereien

Stoffschere, Nadel und Faden

Schleiertüll aus Viskose oder dünner Baumwollstoff, Zackenlitze

Kräuter: Monarde (Indianernessel), Zimt, Sternanis, Pfefferminze, Lavendel

Die Stickereien aus dem Kopfkissen oder Bettlaken ausschneiden. Zwei gleich große Vierecke des Schleiertülls oder Baumwollstoffs in der entsprechenden Größe anzeichnen und ausschneiden. Die ausgeschnittene Stickerei mittig auf ein Viereck annähen, die Zackenlitze kommt an den Rand. Die beiden Vierecke auf links legen und bis auf eine kleines Lücke (etwa 3 cm zum Befüllen des Kissens) an den Rändern zusammennähen. Auf rechts drehen, mit Kräutern füllen und die offene Lücke zunähen.

Tipp: Kräuter trocknet man am besten gebündelt und über Kopf hängend an einem luftigen Ort. Nach dem Trocknen in einem Glas vor Licht geschützt aufbewahren.

