Sendedatum: 02.08.2020 11:30 Uhr - Mein schönes Land TV

Dekorative Windlichter mit Blütenblättern selber machen

Für stimmungsvolle Windlichter braucht man Glasgefäße, Blumen oder Blüten, dekorative Äste oder Muscheln. Große Teelichter sorgen für den Glanz.

Benötigte Materialien

Unterschiedlich große runde Glasvasen, Gläser oder große Einmachgläser

Gläser, die vom Umfang her viel schmaler als die Obigen sind und am besten die gleiche Höhe haben

Frische oder getrocknete Rosen, Hortensien und Lavendelblüten oder andere Blüten und Gräser

Vogelsand und abgeflachte Steine (zum Ausgleichen eines Höhenunterschieds)

große Teelichter

Gartenschere

Anleitung für ein dekoratives Windlicht

Für ein Windlicht braucht man jeweils zwei Glasgefäße, wobei das schmalere in das breitere gestellt wird. Wenn die beiden Gläser eine unterschiedliche Höhe haben, kann man den Unterschied mit Vogelsand und/oder flachen Steinen ausgleichen, so dass die beiden auf eine Höhe kommen. Der Raum zwischen den beiden Gläsern sollte möglichst groß sein, damit genügend Platz für viele Blüten oder Gräser bleibt. Den Zwischenraum nach Belieben füllen und ein großes Teelicht in das innere Glas stellen.

Tipp: Wenn man frische Blüten benutzt, kann man sie einfach zum Trocknen in dem Windlicht belassen.

Dieses Thema im Programm: Mein schönes Land TV | 02.08.2020 | 11:30 Uhr