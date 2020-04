Stand: 16.04.2020 20:40 Uhr - NDR Info

Schul-Öffnungen im Norden: Was Eltern jetzt wissen müssen

Um die Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verlangsamen, sind Schulen und Kitas im Norden vorläufig geschlossen. In den nächsten Wochen sollen die Schulen schrittweise wieder geöffnet werden - für die Kitas wurde bislang kein Termin genannt. Was bedeutet das für die Eltern der Kinder? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wann und wie können die Schulen wieder öffnen?

Alle Bundesländer sind einer Empfehlung von Bund und Ländern vom 12. März gefolgt und haben wegen der Corona-Krise die Schulen geschlossen. Am 15. April verständigten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf, den Schulbetrieb wieder aufzunehmen. Konkret heißt es in dem entsprechenden Beschluss, Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen dieses Schuljahres sollten nach entsprechenden Vorbereitungen unmittelbar wieder stattfinden können. Ab dem 4. Mai 2020 könnten zudem "prioritär" Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge der allgemeinbildenden sowie berufsbildenden Schulen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen, und die letzte Klasse der Grundschule beschult werden.

Allerdings: Zunächst soll die Kultusministerkonferenz über weitere Schritte beraten und sicherstellen, "wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen", wieder aufgenommen werden kann. Das heißt, Klassengrößen müssen reduziert werden, auch die Pausenregelungen und die Schülerbeförderung kommen auf den Prüfstand und jede Schule braucht einen Hygieneplan. Es sind also noch viele Fragen offen, über die die Länder nun beraten müssen. Auch die Bundeskanzlerin will noch einmal mit den jeweiligen Regierungschefs über diese Fragen sprechen.

Was heißt das für Niedersachsen?

In Niedersachsen sollen die Schüler zunächst Online-Unterricht erhalten, bevor die Klassen vom 4. Mai an schrittweise wieder in die Schulen zurückkehren. Lediglich für die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 13 beginne der Unterricht bereits am 27. April, kündigte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) an. Alle Schüler, die zeitnah noch nicht wieder in die Schulen könnten oder aus Gesundheitsgründen zu Hause bleiben müssten, erhielten von ihren Lehrkräften ab der kommenden Woche Aufgaben und Lernpläne für daheim.

Für die 4. Klassen der Grundschule startet der Unterricht den Angaben zufolge am 4. Mai und für die 12. Klasse am 11. Mai. Vom 18. Mai an sollen die 9., 10. und 3. Klassen wieder in die Schulen gehen. Zwischen Ende Mai und Mitte Juni folgten dann die übrigen Klassen. "Dies alles geschieht mit Blick auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens", sagte Tonne. "Der Schutz der Gesundheit muss an erster Stelle stehen."

Die Klassen sollen geteilt werden und die Schüler dann tage- oder wochenweise abwechselnd in die Schule kommen. "Wir werden eine Kombination des Lernens aus Präsenz im Klassenzimmer und Lernens zu Hause haben", sagte Tonne. Große Klassen müssten gegebenenfalls gedrittelt werden. Sportunterricht und gruppenübergreifendes Lernen werde es vorerst nicht mehr geben. Auch die Pausen sollten zeitlich versetzt organisiert werden. Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören oder entsprechende Angehörige haben, dürften zu Hause bleiben und dort lernen. Dies gelte auch für gefährdete Lehrkräfte.

Bereits am 27. März hatte Niedersachsen beschlossen, die Abschlussprüfungen wegen der Coronavirus-Pandemie zu verschieben. Die Abiturklausuren sollen demnach vom 11. Mai an geschrieben werden, drei Wochen später als geplant. Die Abschlussarbeiten der 9. und 10. Klassen beginnen am 20. Mai.

Was plant die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern?

In Mecklenburg-Vorpommern wird die Wiederaufnahme des Unterrichts gestaffelt. Wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) nach einer Kabinettssitzung mitteilte, werden am 27. April zunächst diejenigen Klassen in die Schulen zurückkehren, die unmittelbar vor Abschlussprüfungen stehen: Abiturienten, Berufsschüler, die 10. Klassen an Regional- und Gesamtschulen und solche Gymnasial-Zehntklässler, die die Mittlere Reife ablegen. Eine Woche später, am 4. Mai, folgen die 4. Klassen der Grundschulen und diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Jahr ihre Abschlussprüfungen ablegen: die 11. Klassen an Gymnasien sowie die 9. Klassen an Regional- und Gesamtschulen.

Wann die anderen Schüler wieder an die Schulen zurückkehren, steht noch nicht fest. Die Prüfungen zur Mittleren Reife und zum Abitur im Nordosten werden nicht vor Mai stattfinden. Sowohl für den Lehrbetrieb als auch sämtliche Prüfungen gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Prinzipiell gilt, dass Stundenpläne verringert und Klassen geteilt werden sollen. Darüber hinaus will das Bildungsministerium flexible Unterrichtsformen ermöglichen.

Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder bei denen ein Familienmitglied einer Risikogruppe angehört, können auf Antrag von der Schulpflicht ausgenommen werden. Für diese Kinder und Jugendlichen werde es andere Lösungen geben, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Schwerin. Es dürfe niemand gefährdet werden.

Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern nehmen ab dem 20.4. den Lehrbetrieb wieder auf, zunächst in digitaler Form. Es sollen auch Prüfungen abgenommen werden. Bestimmte Praxisveranstaltungen, die etwa Labors erfordern, sollen stattfinden.

Wie sind die Regelungen in Hamburg?

In Hamburg hat die Schulbehörde noch nicht bekannt gegeben, wie sie den Beschluss von Bund und Ländern umsetzen will. Geplant war bisher, dass die Abiturprüfungen am 21. April und damit fünf Tage später als eigentlich geplant starten sollen.

Und was plant Schleswig-Holstein?

Wie geplant sollen die Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein am 21. April beginnen. An den prüfungsfreien Tagen werde es Unterricht für die Abschlussjahrgänge geben, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Am 4. Mai sollen zudem die 4. Klassen sowie die Abschlussjahrgänge des kommenden Schuljahrs als erste wieder in die Schulen zurückkehren. An den Hochschulen wird es voraussichtlich vom 20. April an Prüfungen geben. Für den gesamten Lehrbetrieb sind strikte Hygienepläne erarbeitet worden.

Dürfen auch Kitas wieder für alle öffnen?

Nein - und ein Zeitpunkt dafür wurde nach den Beratungen von Bund und Ländern auch nicht genannt.

Werden Notbetreuungen für die Kinder angeboten?

Ja - und dem Beschluss von Bund und Ländern zufolge werden die Angebote in Schulen und Kitas auch noch ausgebaut. "Die Notbetreuung wird fortgesetzt und auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet", heißt es in dem Beschluss vom 15. April. Einzelheiten dazu müssen die Länder festlegen.

In Niedersachsen werden Notbetreuungen bisher für Schüler bis Klasse 8 und Kita-Kinder angeboten, deren Eltern in bestimmten Berufsfeldern tätig sind. Das betrifft etwa die Bereiche medizinische Versorgung, öffentliche Sicherheit oder Daseinsvorsorge. Diese Notbetreuung wurde zunächst bis nach den Osterferien sichergestellt.

In Schleswig-Holstein richtet sich die Notbetreuung bisher an Kinder der Stufen 1 bis 6, deren Eltern (oder ein alleinerziehender Elternteil) in einem Bereich arbeiten, der für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen notwendig ist - also zum Beispiel im Krankenhaus, in Altenheimen, bei der Polizei oder Feuerwehr. Für Kitas gilt eine ähnliche Regelung. Wie Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) bekannt gab, treten am 20. April Änderungen in Kraft: Dann reicht es, wenn nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Zudem haben künftig auch berufstätige Alleinerziehende Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder - unabhängig davon, in welchem Sektor die Eltern tätig sind. Es bleibt dabei, dass Kinder nur in kleinen Gruppen, im Regelfall bis zu fünf, betreut werden dürfen. Fallen soll hingegen die Beschränkung auf eine Gesamtzahl innerhalb einer Einrichtung.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bisher in bestimmten, begründeten Fällen eine Notfallbetreuung für Kinder in Kitas und Schulen bis Jahrgang 6. Diese soll ab dem 27. April auch dem Nachwuchs von alleinerziehenden Eltern und besonders schutzbedürftigen Kindern offenstehen.

In Hamburg wird eine Notbetreuung für Kinder unter 14 Jahren in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sichergestellt. Auch Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) kündigte bereits an, das Betreuungsangebot in Kitas unter anderem auf Alleinerziehende auszuweiten. Zudem sprach sie sich dafür aus, dass vier- bis sechsjährige Kinder möglichst schnell wieder den Vorschulunterricht besuchen können.

