Corona: Was Sie über die Sommerwelle 2022 wissen sollten

Kontaktbeschränkungen gibt es auch für nicht geimpfte Personen in keinem Bereich mehr - es wird aber weiterhin um Vorsicht gebeten. Während die FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel gefallen ist, gilt sie noch im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für alle ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Auch in Krankeneinrichtungen und Arztpraxen bleibt die FFP2-Maskenpflicht bestehen. Außerdem können Unternehmer und Gastronomen bei Veranstaltungen oder generell in ihren Betrieben, Geschäften und Gaststätten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen einer FFP2-Maske fordern.

Personen, die sich mit COVID-19 infiziert haben, müssen sich in der Regel fünf Tage in häusliche Isolation begeben. Die Isolation darf nach Ablauf von fünf Tagen grundsätzlich nur dann beendet werden, wenn die Betroffenen mindestens 48 Stunden symptomfrei sind. Der Impfstatus der erkrankten Person hat keine Auswirkungen auf die Pflicht zur Isolation.

Im Moment gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass Erkrankte nach einer Corona-Infektion für etwa sechs Wochen vor einer erneuten Ansteckung geschützt sind - also für einen eher kurzen Zeitraum. Vermutlich wird unsere Immunantwort auf die SARS-CoV-2-Viren durch Impfungen und immer wieder durchgemachte Infektionen über die Jahre breiter.

Touristische Übernachtungen sind erlaubt, die 3G-Regel ist überall entfallen. Wer trotz Buchung nicht anreisen möchte, für den gelten die vereinbarten Stornobedingungen. Betreiber können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, etwa mit einer Maskenpflicht. Eine Übersicht der Regeln in den Bundesländern gibt eine Seite der Bundesregierung.

Das Auswärtige Amt informiert auf seiner Website für jedes Reiseland über die vor Ort geltenden Einreisebestimmungen. Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht zudem eine aktuelle Liste, die alle Länder aufführt, die als Virusvariantengebiete eingestuft werden.

Bei Flügen, die in Deutschland starten oder landen, gilt - ebenso wie im Zugverkehr innerhalb Deutschlands - weiterhin eine Maskenpflicht. In vielen EU-Ländern wurde dagegen auf Empfehlung der EU-Behörden die Maskenpflicht in Flugzeugen aufgehoben. Einen Überblick über die aktuellen Bestimmungen in den einzelnen EU-Länder gibt eine Website der Europäischen Union.

Nein, der gelbe Impfpass reicht als Nachweis aus, der EU-Impfnachweis als digitales Zertifikat dient vor allem dazu, Reisen innerhalb der EU zu erleichtern. Für den Zugang zu öffentlichen Räumen, wie Restaurants oder Museen, werden in einigen Ländern allerdings nur digitale Nachweise akzeptiert, weil sie besser überprüft werden können. Wichtigster Bestandteil des EU-weit gültigen Zertifikats ist der QR-Code, der die Impfung, die Genesung oder einen negativen Test nachweist. Das digitale COVID-Zertifikat ist in Arztpraxen und Apotheken in Papierform erhältlich und lässt sich digital auf dem Smartphone speichern.

Ohne eine Auffrischungsimpfung (Booster) verlieren EU-Impfzertifikate neun Monate (270 Tage) nach der Grundimmunisierung ihre Gültigkeit. Diese Regelung ist für viele Menschen für den Sommerurlaub relevant, denn nach Ablauf dieser Frist werden sie ohne Auffrischungsimpfung bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt. Das bedeutet, dass sie in vielen EU-Ländern derzeit einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen. Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern - etwa für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen - anerkannt wird, kann sich jedoch unterscheiden.

Einreisende nach Deutschland brauchen grundsätzlich keinen Nachweis mehr, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind, sofern die Einreise nicht aus einem Virusvariantengebiet erfolgt. Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor Ihrer Einreise in die Bundesrepublik Deutschland in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, sind weiterhin verpflichtet, sich an die bestehenden strengen Anmelde-, Nachweis- und Quarantäneregelungen zu halten. Die aktuellen Einreisebestimmungen sind in einer Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums zu finden.

Wer einen Urlaub bucht, sollte die Vertragsbedingungen insbesondere hinsichtlich der Stornierungsmöglichkeiten genau studieren. Die Reiseunternehmen haben ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) seit Beginn der Corona-Pandemie entsprechend angepasst. So bieten viele Veranstalter mittlerweile freiwillig kostenlose Rücktritts- oder Umbuchungsmöglichkeiten bis wenige Wochen vor Beginn der Reise an. Allerdings sollten Kundinnen und Kunden die konkreten Bedingungen immer genau prüfen, da das Kleingedruckte teilweise Ausnahmen aufführt.

Viren mutieren im menschlichen Körper ständig. Einmal in die Zelle eingedrungen, vermehrt sich das Virus und fertigt innerhalb kürzester Zeit Millionen Kopien von sich selbst an. Bei der Vervielfältigung der Erbinformation kommt es immer wieder zu Kopierfehlern, also zu kleinsten Veränderungen oder Mutationen. Trägt eine dieser Veränderungen dazu bei, dass das Virus leichter in menschliche Zellen eindringen kann und somit ansteckender wird, setzt sich diese Mutation auf Dauer durch.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC sieht derzeit noch keine Anzeichen dafür, dass BA.4 und BA.5 zu einem schwereren Krankheitsverlauf im Vergleich zu bisherigen Omikron-Linien führt. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass sich die Infektionen wieder tiefer in den Bronchien abspielen, nicht mehr nur im Nasen- und Rachenbereich. Das sei heikler und müsse beobachtet werden, sagt der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Bei den Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 litten Infizierte eher selten unter Husten, bei dem neuen Subtyp BA.5 scheint Husten - ähnlich wie bei einer Bronchitis - nach aktuellem Erkenntnisstand häufiger als Symptom aufzutreten.