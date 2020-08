Stand: 06.08.2020 10:45 Uhr - NDR Info

Schulstart nach den Ferien: Regelungen im Norden

Nach den starken Einschränkungen vor den Sommerferien soll es in den Nordländern mit Beginn des neuen Schuljahres wieder einen Regelbetrieb in den Schulen geben. Es gibt aber unterschiedliche Regelungen, die auch durch das Infektionsgeschehen vor Ort noch angepasst werden können. Ein Überblick.

Wie ist die Situation an Schulen in Niedersachsen?

Nach den Sommerferien, die am 26. August enden, sollen die Schulen voraussichtlich im Regelbetrieb mit Einschränkungen öffnen. Demnach werden die Schüler in festen Gruppen unterrichtet, in denen auf Mindestabstand untereinander verzichtet wird. Das Tragen einer Maske wird außerhalb des Unterrichts in bestimmten Situationen, etwa auf den Gängen, verpflichtend sein. Während der Schulstunden muss keine Maske getragen werden. Insgesamt stellte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vor Ferienbeginn drei mögliche Szenarien für den künftigen Schulbetrieb vor, die je nach Infektionsgeschehen angewandt werden können.

Welche Regelungen gelten in Schleswig-Holstein?

Nach den Sommerferien soll zum Start ins neue Schuljahr (ab dem 10. August) wieder regulärer Unterricht an allen Schulen und für alle Jahrgänge stattfinden. Er soll nach Angaben der Landesregierung so viel Präsenzunterricht wie möglich geben. Allerdings werden die Schülerinnen und Schüler möglichst in festen Lerngruppen unterrichtet. Im Sport- und Musikunterricht wird es Einschränkungen geben. Statt einer Maskenpflicht, gibt es lediglich eine dringende Empfehlung des Bildungsministeriums, dass Kinder in den ersten zwei Unterrichtswochen in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt auch für den Unterricht. Ausgenommen sind nur die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Nach den zwei Wochen soll die Empfehlung überprüft werden.

Rund 1.600 Lehrkräfte - das sind etwa sechs Prozent - stehen laut Bildungsministerium nicht für einen Präsenzunterricht zur Verfügung, weil sie zur Risikogruppe gehören. Im Zweifel können digitale Lernangebote den Unterricht in der Schule ersetzen.

Wie ist die Situation in Mecklenburg-Vorpommern?

Als erstes Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern nach den Sommerferien mit dem Regelbetrieb in allen Schulen gestartet. Dafür gibt es einen umfangreichen Hygieneplan. Am 4. August beschloss die Landesregierung, die Maskenpflicht an Schulen ab Klasse 5 einzuführen. Sie gilt auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Unterrichts. Die Pflicht trat am 5. August in Kraft. An den Grundschulen sollen jedem Schüler mindestens vier Stunden Unterricht am Tag garantiert sein, an den weiterführenden Schulen mindestens fünf.

Wie regelt Hamburg den Schulunterricht?

Nach Ende der Sommerferien werden seit dem 6. August alle Hamburger Schülerinnen und Schüler einer Klasse wieder gemeinsam unterrichtet. Allerdings gilt ein Kohorten-Prinzip. Das heißt, dass nur Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs miteinander Kontakt haben sollen. Die Corona-Abstandsgebote bleiben in den Schulen erhalten, sie werden allerdings für Mädchen und Jungen derselben Klassenstufe weitgehend aufgehoben. Auf den Wegen, auf den Schulfluren und in den Pausen müssen Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse Mund-Nase-Bedeckungen tragen, im Unterricht selbst aber nicht.

