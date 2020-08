Marko Vogt

Dass ich Schuhgröße 49 habe, denn die Auswahl im Laden gehört nur mir alleine ... ;)

Was für eine Lebensweisheit könnte bei Dir über dem Küchentisch hängen?

Da hängen schon zwei Lampen, ist also kein Platz mehr.

Bei welchem Satz könntest Du an die Decke gehen?

"Lehrjahre sind keine Herrenjahre!" und "Morgenstund hat Gold im Mund."

Worüber kannst Du Dich kaputtlachen?

Gegenfrage: Hat ein kaputter Typ überhaupt noch was zu lachen?

Als Kind wärst Du gerne gewesen wie ...

... Colt Seavers

Auf welche eigene Leistung bist Du besonders stolz?

Dass ich einen Führerschein habe, obwohl ich in der Fahrschulprüfung dreimal durchgefallen bin!

Was ist für Dich eine Sünde wert?

Mutters Schichtkraut! Die ich an dieser Stelle nochmals als beste Köchin der Welt loben möchte!

Welcher Ort in Mecklenburg-Vorpommern ist der schönste für Dich?

Stralsund und gleich danach das Sternberger Seenland!

Welche drei Songs haben Dich bis jetzt durch Dein Leben begleitet?

Wenn Du beim Radio arbeitest - und das schon seit mehr als 20 Jahren - kommst du mit 300 Songs nicht mal mehr hin.

Mit wem würdest Du gern einen Tag tauschen?

Mit meinem Hund. Er füttert mich, geht mit mir spielen und spazieren und dann darf ich auch noch in seinem Bett schlafen.

Wer sollte Dich spielen, wenn Dein Leben verfilmt wird?

Eine Witzfigur!

Über mich - in Kürze

Meine Schulzeit war nicht wirklich mustergültig, denn die Kopfnoten waren permanent im tadelfähigen Bereich, aber jeder Lehrer kannte mich dafür. Ich bekam die Kurve und lernte Kaufmann, was sich schon in der Schule abzeichnete, denn die "Bravo"-Poster gingen weg wie warme Semmeln. Das war die erste Verbindung zu den Medien und ich bin sesshaft geworden. Radio mache ich schon seit mehr als fünfzehn Jahren und es macht viel Spaß - hinter dem Mikrofon und auf der Bühne. In meiner Freizeit treibe ich viel Sport oder gucke mir PS-starke Autos an - Geschwindigkeit fasziniert mich. Schwerin ist seit mehr als fünf Jahren mein Zuhause und neben Stralsund meine Lieblingsstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Lebensweg scheint vorbestimmt und das ist gut so, denn wer die Initialen "MV" hat, der sollte in diesem Land leben und bei NDR 1 Radio MV arbeiten.

