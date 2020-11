Stand: 09.11.2020 14:50 Uhr Axel Krummenauer

Neubrandenburg

Sternzeichen:

Widder

Mein Weg zu NDR 1 Radio MV:

Startete mit einem einfachen Bewerbungsschreiben, führte mich für drei sehr schöne Jahre in meine Heimat, ins NDR Haff-Müritz-Studio nach Neubrandenburg, wo ich als Reporter unterwegs war und brachte mich ins Funkhaus nach Schwerin.

Was frühstücke ich?

Am liebsten frische Brötchen (Roggen pur, dafür fahre ich morgens sogar durch die halbe Stadt) mit Schokolade oder Marmelade, am Wochenende ein Ei, wenn mir meine Tochter was übrig lässt. In der Woche meist nur schnell ein paar Cornflakes und dann später noch ein belegtes Brötchen aus der Kantine.

Tee oder Kaffee?

Beides. Kaffee, wenn der Abend zu lang war und Tee, wenn ich ausgeschlafen bin und die Pfefferminze auf unserem Balkon ausreichend nachgewachsen ist.

Mein schönster Versprecher on air:

Während der Nachrichten bei einem Sender in Schleswig-Holstein, bei dem ich mein Volontariat absolviert habe. Fünf Sätze über die anstehende Sperrung des Elbtunnels in Hamburg, in denen ich mich so oft versprochen habe, dass ich am Ende der Meldung gesagt habe: Nein, ich fange noch einmal von vorne an. Peinlich, kann ich sagen.

Mein Soundtrack fürs Leben:

Querbeet, von Grönemeyer und Lindenberg über Beatles und ELO bis Natural Born Hippies, Tracy Chapman und Hooters.

Ich wollte schon immer ...

... Vater werden, verheiratet sein und beim Radio arbeiten. Erledigt. Und nun? In die USA fliegen, wieder Urlaub machen und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.

Was die NDR 1 Radio MV Hörer noch wissen sollten:

Sollte es vorkommen, dass ich im Radio von meiner Frau sprechen sollte, stelle ich hier offiziell fest: Dies ist selbstverständlich immer nur positiv gemeint! Auch wenn meine Frau bemängelt, dass sie zu schlecht wegkommen würde. Was ich gar nicht verstehen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.11.2020 | 14:50 Uhr