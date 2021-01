Stand: 06.01.2021 15:12 Uhr Corona in MV: Ihre Fragen an Ministerpräsidentin Schwesig

Die Corona-Regeln werden verschärft, Kontakte weiter eingeschränkt. Im Gespräch ist die 15-Kilometer-Regel, bei sehr hohen Inzidenzwerten. Für Schulen und Kitas bleibt Mecklenburg-Vorpommern bei einem Sonderweg. Was bedeutet das genau, darf mein Kind in die Kita oder Schule? Wen darf ich noch besuchen und wie viele Leute dürfen es sein. Was wird aus Pendlern, die mehr als 15 Kilometer unterwegs sind?

Antworten im Livestream verfolgen

Ihre Fragen stellen wir der Ministerpräsidentin des Landes, Manuela Schwesig, in einem Serviceschwerpunkt. Rufen Sie uns kostenfrei an, unter der (0800) 59 59 100, oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht über den Messenger in unserer kostenfreien NDR-MV-APP. Corona Serviceschwerpunkt am Donnerstag von 08:00 bis 09:00 Uhr, live in der Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV oder an dieser Stelle im Livestream.

