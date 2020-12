Stand: 04.12.2020 14:53 Uhr Corona in MV: Ihre Frage an Wirtschaftsminister Harry Glawe

Mecklenburg-Vorpommern ist im Lockdown light. Demnächst soll es einen Impfstoff geben. Zudem stehen die Weihnachtsfeiertage vor der Tür, zu denen Lockerungen in Aussicht gestellt werden. Wie werden diese aussehen? Wie beantragen Unternehmer Abschlagszahlungen für die November- und Dezemberhilfe. Und wie werden die Impfungen organisiert?

Antworten im Livestream verfolgen

Ihre Fragen stellen wir Wirtschaftsminister Harry Glawe in einem Service-Schwerpunkt am Montag ab 14 Uhr. Rufen Sie uns kostenfrei an (0800) 59 59 100, schicken Sie uns eine Sprachnachricht über den Mitmachen Button in unserer NDR MV App. Den Serviceschwerpunkt können Sie an dieser Stelle im Livestream verfolgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Der Nachmittag | 07.12.2020 | 14:00 Uhr