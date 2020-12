Stand: 04.12.2020 14:53 Uhr Corona in MV: Ihre Frage an Wirtschaftsminister Harry Glawe

Mecklenburg-Vorpommern ist im Lockdown light. Demnächst soll es einen Impfstoff geben. Zudem stehen die Weihnachtsfeiertage vor der Tür, zu denen Lockerungen in Aussicht gestellt werden. Wie werden diese aussehen? Wie beantragen Unternehmer Abschlagszahlungen für die November- und Dezemberhilfe. Und wie werden die Impfungen organisiert?

Antworten im Livestream verfolgen

Ihre Fragen stellen wir Wirtschaftsminister Harry Glawe in einem Service-Schwerpunkt am Montag ab 14 Uhr. Rufen Sie uns kostenfrei an (0800) 59 59 100, schicken Sie uns eine Sprachnachricht in unserer NDR MV App oder über das unten stehende Formular. Den Serviceschwerpunkt können Sie an dieser Stelle im Livestream verfolgen.

Stellen Sie jetzt Ihre Fragen: Ihre Daten: Name, Vorname: * Ort: * Telefon: * E-Mail: Ihre Frage: Frage: * Frage Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Der Nachmittag | 07.12.2020 | 14:00 Uhr