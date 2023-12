Kunstkaten: Von Gitarren mit Geschichte und passenden Geschenken Stand: 09.12.2023 14:37 Uhr In der Adventsausgabe des Kunstkatens mit Musik aus unserem Land geht es unter anderem um Musik von Michael Roggow aus Neubrandenburg und um die neue Platte der Jazz-Sängerin Jacqueline Boulanger.

von Thomas Naedler

Mit Mikrofon und Kamera zu Gast bei "Mr. und Mrs. Marvellous" in Wismar: Annika und Matthias Güthner bieten in einem Ladengeschäft Gitarren und Bässe an, die gern mal bis zu 80 Jahre alt sind - dazu Design-Objekte der 50er- bis 70er-Jahre aus Skandinavien. Die Mischung mag nicht auf den ersten Blick stimmig scheinen, auf den zweiten aber zeigt sich, dass hier zwei Menschen, die ein gutes Team sind, ihre Leidenschaften zusammen gebracht haben. Regelmäßig veranstalten die beiden Musikliebhaber kleine Konzerte, die Marvellous-Sessions.

Am 15. Dezember: Die Marvellous-Session mit Luna Soul aus Schwerin

Wenn ein Konzertabend ansteht, wird umgeräumt. Der Laden wird zur Bühne für Künstler aus der Region, Joris Rose war schon da, Dear Robin oder Luna Soul, Künstler, die auch Hörerinnen und Hörern des Kunstkatens "Musik aus unserem Land" gut bekannt sind. Doch auch Matthias Güthner ist dabei ein Album aufzunehmen, im Wismarer Laden, als "Kaddatz" wird er nach Jahren wieder eine Konzertbühne betreten. Wie er da klingen wird ist zu hören im Kunstkaten - exklusiv spielt er einen Song für NDR 1 Radio MV.

Neue Musik von Jacqueline Boulanger und Michael Roggow

Auf dem Plattenteller dieser Sendung dreht sich unter anderem das neue Album der Grande Dame des Jazz, Jacqueline Boulanger - neben einer ausführlichen Vorstellung der Platte gibts natürlich auch Musik daraus. Michael Roggow aus Neubrandenburg wiederum hat eine wohl einzigartige Geschichte zu erzählen, davon, wie er seinem Produzenten und Coach Mark Smith begegnet ist. Der kümmert sich sonst unter anderem um Johannes Oerding. Und neben viel persönlicher Plauderei haben die Gastgeber zusammen mit Moderator Thomas Naedler ein paar Vorschläge: Was könnte man Musikerinnen und Musikern unter den Weihnachtsbaum legen?

Geschenktipps für Musikerinnen und Musiker

Wenn Sie Musikerinnen und Musiker kennen, mögen und beschenken wollen - diese Tipps könnten für ein Lächeln unterm Baum sorgen:



die 9-Volt-Batterie: ist immer alle, wenn man sie braucht, gut wenn eine als Reserve im Gepäck ist

der alte Hut: nützlich zum Sammeln bei Straßenmusikkonzerten

und auch ein paar Lutschtabletten für Sängerinnen und Sänger... immer ein Gewinn.

Konzertkarten

oder: "Songspiration" - der Kalender für Musikliebhaber, mit Songtexten, in edlem Design

ebenfalls gern genommen: "Things I do in my spare time" - ein T-Shirt für Gitarristen.

oder: ein tragbares, vibrierendes Metronom fürs Handgelenk,

eine Musikkassette aus Schokolade

oder ein Buch mit 1.000 großartigen Platten-Covern.

ebenfalls pfiffig: das Otamatone - ein Synthesizer in Form einer Achtelnote mit erstaunlichen Fähigkeiten. Wie das Otamatone klingt? Kunstkaten hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Der Kunstkaten - Kultur aus MV | 10.12.2023 | 19:00 Uhr

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: https://www.ndr.de/radiomv/sendungen/kunstkaten/Kunstkaten-Von-Gitarren-mit-Geschichte-und-passenden-Geschenken,musikausunseremland108.html

Ernsthafte Geschenke könnten sein: