NDR MV Sommerparty in Grevesmühlen: Feiern Sie mit uns Stand: 26.08.2023 08:00 Uhr Auf dem Marktplatz können Sie viele bekannte NDR Gesichter und Stimmen persönlich treffen. Dazu gibt es Livemusik zum Feiern und ein Programm für die ganze Familie vor und auf der Bühne.

NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin kommen heute mit der NDR MV Sommerparty nach Grevesmühlen. Gastgeber NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna bringt jede Menge Gäste mit, darunter sind Spaßvogel Leif Tennemann, Kultangler Heinz Galling und der Wetterfrosch Stefan Kreibohm. Es wird fröhlich, es wird bunt und musikalisch.

Live-Musik und Unterhaltung

Der Einlass zur NDR MV Sommerparty ist um 16 Uhr auf dem Marktplatz in Grevesmühlen. Um 16:30 Uhr startet dann das Programm auf der NDR Bühne: Die Kinderband "Pelemele“ bringt Musik zum Mitsingen und Tanzen mit, die auch die Erwachsenen zum Lachen bringt.

Danach geht es auf der Bühne mit Stefan Kuna und seinen Gästen weiter. Da heißt es dann "Vorsicht Leif“ mit Leif Tennemann - mal schauen, wen er diesmal direkt von der Bühne aus anruft. Heinz Galling ist mit praktischen Angeltipps am Start, die Kollegen vom Nordmagazin schauen vorbei und Wetterexperte Stefan Kreibohm erzählt alles über das NDR MV Wetter.

Gute Musik zum Schwofen, Tanzen und Mitsingen gibt es den ganzen Abend über von den "Rockhouse Brothers“. Die drei Musiker haben sich mit ihrer witzigen Bühnenshow und ihrer Art, Rock'n'Roll mit zeitgenössischen Party-Hits zu kombinieren, in die Herzen der Menschen gespielt.

Aktionen für Klein und Groß

Der 26. August ist auch der Tag der Schultüten: In ganz Mecklenburg-Vorpommern werden rund 15.000 Kinder eingeschult. Darum gibt es bei der NDR MV Sommerparty auch ein großes Angebot für alle Erstklässler, alle Schulkinder und deren Familien. Im Kinderbereich der Landessportbundes gibt es neben einer Hüpfburg auch ganz viel Platz zum Turnen, Spielen und Spaß haben. Ernie und Bert aus der Sesamstraße und die NDR Antje sind natürlich auch auf dem Marktplatz unterwegs.

Lösen die Grevesmühlener die Stadtaufgabe?

Die Grevesmühlener müssen sich in diesem Jahr gleich zwei Stadtaufgaben stellen. Die erste Aufgabe besteht darin, 500 Leute zu finden, die den Macarena mit Stefan tanzen. Bei der zweiten Aufgabe wird es musikalisch! 50 Leute müssen mit Stefan im Piratenkostüm den Song "Aloha Heja He" singen. Wir sind gespannt! Es winken 1.000 Euro für einen guten Zweck in Grevesmühlen. Der Gewinn wird zur Verfügung gestellt von Lotto MV.

Wir freuen uns auf Sie!

Die NDR MV Sommerparty in Grevesmühlen ist gute Musik, beste Unterhaltung, viele bekannte NDR Gesichter und Stimmen zum Kennenlernen. Sie können sich mit Ihren Freunden und Familie im NDR Fotomodul fotografieren lassen oder sich einen Übertragungswagen anschauen und erklären lassen. Der Eintritt ist kostenlos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.08.2023 | 08:00 Uhr