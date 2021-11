"Last Christmas" bei NDR 1 Radio MV? Jetzt mit abstimmen Stand: 23.11.2021 11:00 Uhr "Last Christmas" von Wham! ist so etwas wie ein Weihnachts-Klassiker im Pop-Bereich. Für viele gehört der Song zur Adventszeit einfach dazu, oder etwa nicht? Die Stefan Kuna Show startet ein Online-Voting, die Hörerinnen und Hörer können abstimmen.

"Wann ist der richtige Zeitpunkt, ,Last Christmas' zum ersten Mal zu spielen?" hat Stefan Kuna in der letzten großen Redaktionskonferenz bei NDR 1 Radio MV gefragt. Sagen wir es so: Die Meinungen gehen auseinander. Klar ist: Der Song sollte auf jeden Fall gespielt werden, aber schon vor dem ersten Advent? Oder danach, vielleicht sogar erst kurz vor Weihnachten? "Die Musikredaktion ist jedenfalls vorbereitet, die können diesen Kulthit jederzeit einplanen", sagt Stefan Kuna.

Stefan Kuna und Theresa Hebert wollen auch von den NDR 1 Radio MV Hörerinnen und Hörern wissen: Ist in dieser Woche schon der richtige Zeitpunkt, um "Last Christmas" zum ersten Mal in der Stefan Kuna Show zu spielen? Darum gibt es hier den Link zum Voting. Stimmen Sie mit ab bis zum 24. November.

Das Original von Wham! ist aus dem Jahr 1984. Das Lied über eine unglückliche Liebesgeschichte am Weihnachtsfest im Jahr zuvor hat sich zu einem Evergreen entwickelt. Das Synth-Pop-Lied von George Michael und Andrew Ridgeley gehört zu den Songs, die am längsten in den deutschen Single-Charts stehen: Bislang sind es 152 Wochen. Immer in der Adventszeit steigt die Nachfrage wieder an. Die höchste Chartplatzierung in Deutschland war Rang 2, das war in der Weihnachtssaison 2019 und 2020.

NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin haben im Jahr 2011 eine eigene Version dieses weltweit erfolgreichen Popsongs produziert. Viele Musikerinnen und Musiker aus Mecklenburg-Vorpommern haben dabei mitgewirkt. Lead-Sänger war Sebastian Hämer, die Neubrandenburger Philharmoniker waren ebenso beteiligt wie Bands und Chöre aus beiden Landesteilen. Wir haben das zehn Jahre alte Video hier noch mal online gestellt.

VIDEO: Das "Last Christmas"-Video (4 Min)

