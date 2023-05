Das schönste Muttertagsgeschenk: Mit Mama zu "Mamma Mia!" nach Hamburg

Stand: 08.05.2023 05:00 Uhr

Am 14. Mai ist Muttertag! Wir denken an diesem Tag an die wichtigste Frau in unserem Leben: an Mama. Aber wie wäre es statt mit Blumen oder Pralinen dieses Jahr mit Tickets für "Mamma Mia!" als unvergessliches Geschenk?