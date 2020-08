Stand: 13.08.2018 12:47 Uhr

Die Frühaufsteher - Der Morgen auf NDR 1 Radio MV

Aufgeweckt, authentisch und einzigartig: Die Frühaufsteher Marko Vogt, Susanne Grön und Marilyn Pagel begleiten Mecklenburg-Vorpommern gut gelaunt und verlässlich durch den Morgen. Von montags bis freitags erfahren Sie ab 5 Uhr alle wichtigen Neuigkeiten aus dem Land. Bestens versorgt werden Sie weiterhin mit den neuesten Meldungen zu Wetter und Verkehr, interessanten Reportagen und Interviews.

Haben Sie Fragen an die Frühaufsteher oder wollen Sie einfach einen netten Gruß schicken? Das geht ganz einfach per Messenger der NDR MV App, per WhatsApp, auf Facebook und bei Twitter mit dem Hashtag #diefrühaufsteher oder auch per Mail an mv@ndr.de.