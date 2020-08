Stand: 07.04.2020 17:26 Uhr

Spielend gewinnen: Zeit ist Geld bei 6 in 49

Wie heißt die höchste Erhebung in Mecklenburg-Vorpommern? An welchem Pol leben Pinguine? Und wie lautet der Satz des Pythagoras? Wir löchern Sie mit solchen und ähnlichen Fragen beim schnellsten Quiz in Mecklenburg-Vorpommern - Montag bis Freitag um 7.40 Uhr bei der Stefan Kuna Show.

Die Spielregeln

Beantworten Sie sechs Fragen in 49 Sekunden und gewinnen Sie für jede richtige Antwort 50 Euro. Wenn Sie die Antwort nicht sofort parat haben, können Sie während der 49 Sekunden "Weiter!" sagen. Wenn dann am Ende noch Zeit übrig ist, kommt diese Frage noch einmal dran. Für jede falsche oder nicht abgegebene Antwort wandern 50 Euro in den Jackpot - und nur wer alle sechs Fragen innerhalb der Zeit richtig löst, hat die Chance mit der Superfrage auch noch den Jackpot abzuräumen. Bewerben Sie sich jetzt für das schnellste Quiz im Land über das Formular auf unserer Internetseite oder über die (01375) 80 80 80!

Übung macht den Meister Quiz 6 in 49-Trainingslager Testen Sie Ihr Wissen und machen Sie sich fit für das schnellste Quiz in Mecklenburg-Vorpommern. Quiz

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen Die ausführlichen Teilnahmebedingungen können Sie hier herunterladen. Download (33 KB)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

