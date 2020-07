NDR 1 Radio MV - Kuna packt an!

Er ist der perfekte Nachbar und er ist der Mann, den man auf einer einsamen Insel unbedingt dabeihaben sollte. Unser Reporter Stefan Kuna ist Feuerwehrmann, Treckerfahrer, Musiker, Hobby-Handwerker, Geschichtenerzähler und einfach ein richtig cooler Typ. Ab Montag, den 17. August, ist er täglich in unserem Land unterwegs, um Mecklenburg-Vorpommern glücklich zu machen.

NDR 1 Radio MV - Kuna packt an NDR 1 Radio MV - Die Frühaufsteher - 03.08.2020 05:00 Uhr Was sollte bei Ihnen Zuhause, in Ihrer Stadt, Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Dorf dringend mal erledigt werden? Schreiben Sie uns, wie NDR 1 Radio MV Reporter Stefan Kuna Ihnen helfen kann.







Er hilft, wo er kann und packt dort an, wo er gebraucht wird. Völlig egal, was es ist!



Stefan Kuna erledigt Ihre Einkäufe

Stefan Kuna streicht das Jugendhaus in Ihrem Ort

Stefan Kuna kocht für die ganze Firma das Mittagessen

Stefan Kuna hilft Ihnen beim Heiratsantrag

Stefan Kuna mistet den Pferdestall aus

Stefan Kuna geht mit dem Hund Gassi

Stefan Kuna übernimmt sogar für einen Tag Ihren Job

Schreiben Sie uns jetzt: Wie kann Stefan Kuna Ihnen helfen? Was sollte bei Ihnen Zuhause, in Ihrer Stadt, Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Dorf dringend mal erledigt werden? Stefan Kuna kommt persönlich vorbei und packt gemeinsam mit Ihnen an.

Wichtig: Wir brauchen Ihr Einverständnis, damit Ihr Bild im NDR Fernsehen oder im Internetangebot des NDR gezeigt werden darf. Denken Sie bitte daran, das Häkchen vor der Einverständniserklärung am Ende des Formulars zu aktivieren.

