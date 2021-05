Plattdeutsche Woche: Kuna lernt Platt Stand: 30.05.2021 06:00 Uhr Stefan Kuna liebt die alte Sprache Mecklenburgs und Vorpommerns. Aber Platt zu schnacken hat er sich bisher nicht getraut. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr – in der ersten Plattdeutschen Woche in MV will Stefan es wissen.

von Rainer Schobeß

Kuna lernt Platt und hat dafür eine tolle Lehrerin im Studio: Susanne Bliemel, die Moderatorin der Plappermoehl von NDR 1 Radio MV. Die erste Lektion: Typische Schnacks. „Taching“ als Begrüßung geht immer, ein Kompliment kommt erst recht gut an: „Gaut sühst du ut!“.

Susanne macht Stefan Kuna fit für den Alltag up Platt. Wie kauft man ein, beim Bäcker? Wie fragt man nach dem Weg? Was sagt man beim Arzt? Und wie beginnt man ein Techtelmechtel? Auch hier empfiehlt sich natürlich „Gaut sühst du ut!“.

VIDEO: Kuna lernt Platt - Lektion 1: Schnacks för'n Olldach (3 Min)

Auch Stefans Trecker, ein alter grüner Deutz, wird up Platt beschnackt. Denn Trecker ist ein niederdeutsches Wort für die Maschine die etwas zieht, also treckt. Und schließlich muss der Platt-Schüler sich mit vielen plattdütschen Zungenbrechern behaupten, z. B. diesem hier: „Teihn tuckern Tradischonstrecker trecken teihn Tunnen tweiigen Trödel von de Rankstell trüch“ (Zehn tuckernde Traditionstrecker ziehen zehn Tonnen kaputten Trödel von der Tankstelle zurück).

Und was sagt man zum Abschied? „Tschüssing“ oder das aktuelle Plattdeutsche Wort des Jahres: „Holl di fuchtig!“ (Bleib gesund). Los geht es am 31. Mai in der Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV bis zum 04. Juni. Ob Stefan dann Platt sprechen kann? - Wir sind gespannt.

