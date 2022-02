De Klönkist

Plattdütschen Klönsnack, auch mit Musik ut uns Land und Literatur up Platt - das gibt es am Sonnabend zwischen 19.05 und 20 Uhr auf NDR 1 Radio MV. Wir klönen mit interessanten Gästen über Land und Leute, über ihren Beruf, ihr Leben und den Alltag im Nordosten. Regelmäßig stellen wir auch "Musik ut uns Land" vor mit Sängern und Gruppen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und schließlich hören sie in der Klönkist immer wieder niege Geschichten von plattdütschen Autoren, aber auch die Klassiker von Fritz Reuter. Einmal im Monat laden die NDR 1 Radio MV Plappermöller zum Klönsnack am Moehlendisch ein. Zu hören ist die Talkshow am letzten Sonnabend des Monats zwischen 19.05 und 20.00 Uhr.

