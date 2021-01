Jazz vom Feinsten

Eine Stunde Jazz vom Feinsten präsentieren Andreas Pasternack und Joachim Böskens am Dienstagabend von 20.10 bis 21 Uhr. Das Programm: von Swing über Bossa bis zu Modernem. Auch neue Künstler werden regelmäßig vorstellt. Es gibt auch in jeder Sendung etwas zu gewinnen, wenn Sie eine Quizfrage richtig beantworten: Jazz-CDs, DVDs, Konzertkarten und vieles mehr.

"Mister Jazz"

Andreas Pasternack ist "Mister Jazz" in Mecklenburg-Vorpommern. Der gebürtige Cottbusser studierte an der renommierten "Hanns-Eisler-Hochschule". Seit Jahren ist er in verschiedenen Besetzungen im Land unterwegs. Er gilt als einer der besten Saxophonisten der deutschen Jazzszene.

Begeisterung für Jazz wecken

Gemeinsam mit Pasternack moderiert Hörfunkchef Joachim Böskens die Sendung. Er schwärmt: "Wir wollen in der "Jazztime" die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Radio MV für den Jazz begeistern!" Zum festen Bestandteil der Sendung gehören auch die beliebtesten Musikerwitze. Der kürzeste: "Gehen zwei Jazzmusiker an einer Kneipe vorbei ..."