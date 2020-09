Stand: 24.09.2020 10:19 Uhr

Urlaub 2020: Das müssen Sie wissen

Kaum ist die Haupt-Reisezeit vorbei, stehen schon die Herbstferien an. Unbeschwert Reisen geht in diesem Jahr mit Corona nicht. Im Gegenteil: Wer eine Reise plant, empfindet die Lage zurzeit als recht unübersichtlich. Deshalb haben die Experten von NDR 1 Radio MV Ihre Fragen beantwortet. Zu Gast im Studio waren die Reise-Spezialistinnen Wiebke Cornelius und Katrin Schiller von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern und der Schweriner Fachanwalt für Arbeitsrecht, Martin Lorentz.

Wichtige Hinweise für bereits gebuchte Reisen

Viele Anrufer und User zweifeln, ob sie ihre gebuchte Reisen antreten sollen. Der eine ist in der Risikogruppe, dem anderen sind die Hygieneauflagen zuviel. Manche Länder sind wieder mit einer Reisewarnung belegt. Wer einen Rat zu einer bereits gebuchten Reise benötigt, kann sich an die Verbraucherzentrale wenden. Eine ähnliche Einrichtung gibt es auch für Europa - haben Sie zum Beispiel ein Ferienhaus bei einem Anbieter aus dem EU-Ausland gebucht, berät Sie die Europäische Verbraucherzentrale.

Ist es möglich Stornokosten zu umgehen?

Hier sind generelle Antworten schwierig, denn Regelungen oder Reisewarnungen ändern sich momentan sehr häufig. Wurden Flüge oder Zimmer über Plattformen gebucht, wenden sich Verbraucher am besten direkt an den Vermieter oder an die Fluggesellschaft. Kommen sie da nicht weiter, wäre die Schlichtungsstelle Mobilität in Berlin noch ein Ansprechpartner. Haben sie im Reisebüro eine Pauschalreise gebucht, unbedingt Kontakt mit dem Reiseveranstalter aufnehmen - und zwar schriftlich. Viele würden um Stornogebühren nicht umhinkommen, denn die Corona-Pandemie sei einmalig, so die Expertin Wiebke Cornelius von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt diesbezüglich noch keine Urteile für Verbraucher und die Reisebranche.

