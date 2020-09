Stand: 04.09.2020 16:15 Uhr

Gewinnen: Handsigniertes Album von Annett Louisan

Am 7. September ist Annett Louisan zu Gast in der Stefan Kuna Show und stellt ihr neues Album "Kitsch" vor. Ein handsigniertes Exemplar können Sie hier gewinnen. Die Idee zum neuen Studioalbum entsteht während des Corona-Lockdowns - für Louisan ebenso wie für viele andere Künstler keine einfache Zeit. Als alle Konzerte abgesagt sind, sucht sie ihren Rückzugsort in der Musik. Die Songs, denen sie in dieser Zeit lauscht, übersetzt Louisan schließlich in ihre eigene musikalische Welt.

Erstmals Songs in englischer Sprache

Wie auch schon das Album "Berlin, Kapstadt, Prag" enthält "Kitsch" ausschließlich Coverversionen, diesmal erstmals auch in englischer Sprache. So covert sie unter anderem Klassiker wie "Hello" von Lionel Richie, "(I Just) Died In Your Arms" von der Cutting Crew und "Bitter Sweet Symphony" von The Verve. "Das Album ist für mich eine zärtliche Verneigung vor Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen Generationen und vor deren Songs, denen allen die Gemeinsamkeit innewohnt, uns zu berühren, und zwar in unterschiedlichen Gefühlslagen", sagt Annett Louisann.

Mitmachen und gewinnen

Die handsignierte CD gewinnen Sie ganz einfach: Nur das untenstehender Formular ausfüllen und mit ein wenig Glück werden Sie ausgelost. Einsendeschluss ist Mittwoch, 09. September 2020, um 12 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird telefonisch benachrichtigt.

