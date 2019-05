Jetzt im Livestream: Talk zur Rostocker OB-Wahl

Die Oberbürgermeister-Wahl in Rostock

NDR Info - Aktuell - 16.05.2019 06:20 Uhr Autor/in: Michael Weidemann

Am Tag der Europawahl finden in Mecklenburg-Vorpommern auch Kommunalwahlen statt. Besonders spannend: das Rennen um den Oberbürgermeister-Posten in Rostock.