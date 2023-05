Pfingstmontag in MV: Kunst und Mühlen Stand: 29.05.2023 08:08 Uhr Vor allem das Kunstevent "Kunst offen" und der Deutsche Mühlentag versüßen Einheimischen und Besuchern in Mecklenburg-Vorpommern den Abschluss des langes Pfingstwochenendes.

Über Pfingsten gibt es in Mecklenburg-Vorpommern vor allem für Fans außergewöhnlicher Feste und kreativer Veranstaltungen jede Menge zu entdecken. Bei bunten Märkten, Ausstellungen oder Konzerten finden die meisten Unternehmungslustigen einen Zeitvertreib ihres Geschmacks. Am Pfingstmontag bieten sich vor allem die zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen von "Kunst offen" und des Deutschen Mühlentages an.

“Kunst offen” am Pfingstmontag in ganz MV

"Kunst offen" ist der rote, beziehungsweise in diesem Fall eher der gelbe Faden, der sich durch das Pfingstwochenende in Mecklenburg-Vorpommern zieht. Das Kunstevent mit den gelben Schirmen lockt jedes Jahr zu Pfingsten zwischen 700 und 900 Künstler an über 500 Orte ins Land. Besucher können durch Galerien und Ausstellungen schlendern, mit den Künstlern ins Gespräch kommen und teilweise dem Kunstwerk beim Entstehen zu sehen.

Der Deutsche Mühlentag in MV

Am Montag, den 29. Mai 2023, wird deutschlandweit und somit auch in Mecklenburg-Vorpommern der Deutsche Mühlentag begangen. Zum Beispiel auf dem Gelände der Stadtwindmühle in Malchow erwartet die Besucher von 10 bis 16 Uhr ein buntes Treiben mit einem kleinen Handwerks- und Flohmarkt, das Leuchtpunktschießen vom Malchower Schützenverein, Gipsfiguren zum Bemalen sowie Live-Musik und viele Leckereien. Und auch die Schleifmühle Schwerin lädt zu einem erlebnisreichen Pfingstmontag. Dort wird ein Scherenschleifer sein Handwerk zeigen, die Besucher können ihm ihre eigenen Messer und Scheren zum Schärfen überlassen. Am Nachmittag feiert die Schweriner Musikgruppe "Great Water" ihre Premiere. Die Vereinsfrauen des Stadtgeschichts- und museumsvereins Schwerin wollen Gäste indes an der größten Kuchentheke der Landeshauptstadt empfangen.

Mit dabei sind auch die Wassermühle in Kuchelmiß, sowie in Klockenhagen die Bockwindmühle und die Holländermühle. An den Holländermühlen in Steinhagen und Benz auf Usedom, der Wassermühle in Hanshagen sowie den Bockwindmühlen in Greifswald-Eldena und Pudagla finden Führungen statt und auf Familien wartet ein ganztägiges Programm. In Bretwisch kann außerdem der angeschlossene Gemüsehof Kampe besichtigt werden. Das Mühlenensemble in Woldegk, die Bolter Mühle an der Müritz, die Wassermühle in Roidin bei Demmin und die Storkower Bockwindmühle bei Penkun öffnen ebenfalls ihre Pforten. In der Goldbach-Mühle bei Altentreptow wird eine Ausstellung zur Mühlengeschichte gezeigt, in der Motormühle in Lübs am Haff können Interessierte Brot im Holzofen backen.

Pfingstmontag im Landkreis Rostock und in der Hansestadt Rostock

Pfingstmarkt, Theater, Kino, Lesungen und vieles Mehr - im Landkreis Rostock und in der Hansestadt gibt es am Pfingstwochenende jede Menge zu erleben, so etwa Pfingstmarkt im Rostocker Stadthafen: Fahrgeschäfte, Buden und Riesenrad - geöffnet am Pfingstmontag von 11.30 Uhr bis 20 Uhr.

Pfingstmontag 2023 im Landkreis Nordwestmecklenburg

Rund um Grevesmühlen oder Wismar gibt es ebenfalls viele Veranstaltungen, die im Rahmen von “Kunst offen” stattfinden - zum Beispiel das Kunstfest in Schattin, das jedes Jahr hunderte Besucher anzieht. Wer sich jedoch nicht den schönen Künsten hingeben will, kann auch einen Ausflug ins Naturbad Schönberg einplanen - dort wurde am Pfingstsonnabend die Badesaison eingeläutet.

Pfingstmontag 2023 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Wie wäre es am Pfingstmontag mit einem Ausflug nach Bollewick? Dort wird dieses Jahr das Speckreiten des Ponysportvereins Röbel/Müritz e.V. ausgetragen, das jährlich zahlreiche Reitsportfreunde in die Müritzregion zieht. Ab 11 Uhr gibt es dort ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Reit- und Fahrwettkämpfen.

Pfingstmontag 2023 im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Das Pfingst-Highlight im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist natürlich das Internationale Kleinkunstfestival auf Usedom, das vom 26. bis zum 29. Mai stattfindet und Künstler aus aller Welt anzieht: Zauberei, Pantomime, Straßentheater und vieles mehr gibt es dann in Karlshagen, Zinnowitz oder Koserow zu bestaunen.

