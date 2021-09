NDR Feste: So hat die Stefan Kuna Show mit MV gefeiert Stand: 11.09.2021 09:39 Uhr Endlich wieder gemeinsam feiern mit allem, was dazugehört: Die Stefan Kuna Show war im August und September in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs.

Mit dabei waren natürlich Stefan Kuna von der Morgenshow bei NDR 1 Radio MV sowie Telefonspaßvogel Leif Tennemann und anderen bekannten Gesichtern von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin. Es gab viel Livemusik aus Mecklenburg-Vorpommern und Programm für die ganze Familie vor und auf der Bühne.

Vier NDR Feste in Mecklenburg-Vorpommern

Gestartet ist die Reise der NDR Feste in Altentreptow, dann ging es weiter nach Hagenow und Grimmen und die große Abschlusssause gab es dann in Bützow. Während die Zuschauer und zahlreichen Besucher voll und ganz entspannen und feiern konnten, kam der eine oder andere Bürgermeister ganz schön ins Schwitzen. Denn um für die Stadtkasse und die Vereine einen Scheck über 500 Euro von Lotto Mecklenburg-Vorpommern zu bekommen, musste der jeweilige Bürgermeister eine Stadtaufgabe erfüllen. Während diese in Altentreptow, Hagenow und Bützow sehr musikalisch ausfiel, musste der Bürgermeister von Grimmen sich im wahrsten Sinne des Wortes ganz schon abstrempeln.

Alle Highlights der vier NDR Feste und wie sich die einzelnen Bürgermeister bei ihrer Statdtaufgabe schlugen, gibt es in dieser Übersicht mit allen Geschichten und vielen Erinnerungsfotos.

