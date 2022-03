Lass uns reden: NDR MV mit Ihnen im Gespräch Stand: 10.03.2022 18:04 Uhr Wir wollen Ihre Meinung hören. Diskutieren Sie mit uns. Was gefällt Ihnen, was stört Sie am NDR im Radio, im Fernsehen und online? Wir stehen in Videokonferenzen Rede und Antwort.

Stefan Kuna von NDR 1 Radio MV und Thilo Tautz vom Nordmagazin laden zu zwei Diskussionrunden ein. Wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer, Userinnen und User, Zuschauerinnen und Zuschauer noch viel besser kennenlernen. Wir interessieren uns für Ihre Meinung zu den Sendungen des Norddeutschen Rundfunks für Mecklenburg-Vorpommern.

NDR 1 Radio MV, Land und Leute, das Nordmagazin und ndr.de?Na klar. Aber, was ist mit: NDR MV Live, dem NDR auf Twitter, bei Instagram und auf Facebook? Was passiert in der Redaktion der Stefan Kuna Show? Wie wird das Nordmagazin vorbereitet? Wie arbeitet unsere Onlineredaktion? Auch darum kann es in den Videokonferenzen gehen. Ihre Fragen, Anmerkungen und Hinweise werden im Mittelpunkt stehen.

Auf dieser Seite finden Sie das Formular, mit dem Sie sich für eine der beiden Videoschalten bewerben können. Der Diskussionsrunde mit Nordmagazinmoderatur Thilo Tautz findet am Mittwoch, 30. März ab 20:05 Uhr statt. Die Videokonferenz mit Stefan Kuna von der Stefan Kuna Show auf NDR 1 Radio MV einen Tag später, am Donnerstag, 31. März 2022, ab 18 Uhr. Schicken Sie uns Ihre Fragen und Anregungen über das Formular auf dieser Seite und seien Sie mit etwas Glück sogar live dabei.

Im Gespräch mit: * Stefan Kuna (31. März 2022) Thilo Tautz (30. März 2022)

