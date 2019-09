Stand: 30.08.2019 12:10 Uhr

Hengstparaden in Redefin beginnen

Das Landgestüt Redefin zieht im September jährlich mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher an. Seit 1935 finden auf dem Traditionsgestüt die Hengstparaden statt. Sie gehören zu den bedeutendsten Veranstaltungen des Landes, zu denen Züchter und Pferdesportfans anreisen.

Redefin: Generalprobe für die Hengstparade Nordmagazin - 29.08.2019 19:30 Uhr Die Hengstparaden sind der Jahreshöhepunkt auf dem Landgestüt Redefin. Sie begeistern jährlich mehr als 12.000 Besucher. Zu Besuch bei der Generalprobe.







Am 1., 8. und 15. September gibt es wieder ein traditionsreiches Programm: Ein Kesselpauker und ein Fanfarenzug eröffnen jede Parade, die aus verschiedenen Quadrillen - speziellen Formen des Formationsreitens - und dem Hindernisfahren besteht. Höhepunkt ist in jedem Jahr der große Mehrspänner, der von 16 Hengsten gezogen wird. Auch in diesem Jahr sind römische Kampfwagen zu sehen, die von je vier Hengsten gezogen werden. Außerdem sind von 9 bis 12 Uhr Stallbesichtigungen möglich.

