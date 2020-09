Stand: 09.09.2020 19:00 Uhr

Gewinnen: Handsigniertes Album von Philipp Dittberner

Philipp Dittberner ist spätestens seit seinem Radiohit "Wolke 4" in aller Munde. In der Stefan Kuna Show stellte der angesagte Songschreiber seine neue Single "Lissabon" vor und hat für seine Fans ein besonderes Geschenk: ein Fanpaket mit T-Shirt und handsigniertem Album.

Neue Single Lissabon mit VIZE

Alles begann im Alter von 12 Jahren, als er von seiner Oma zu Weihnachten eine Gitarre geschenkt bekam und damit die ersten eigenen Lieder schrieb. 2015 dann der große Durchbruch mit seinem Internetbuddy MARV: "Wolke 4" läuft in diesem Jahr in allen Radios der Republik und stürmt in die Charts. Dabei hatten sich die beiden Musiker bei der Produktion nicht einmal persönlich getroffen. Das hat sich mittlerweile natürlich geändert und das Zusammenspiel von elektronischen Beats und gefühlvollen Texten ist immer noch das Rezept für Philipp Dittberners Erfolg. Der ausgebildete Physiotherapeut und Hobbykoch legt zwei erfolgreiche Alben nach und arbeitet momentan an Platte Nummer drei. In seiner aktuellen Single "Lissabon" singt er von der Sehnsucht nach der "Stadt der sieben Hügel". Die Musik produziert er übrigens wieder mit einem DJ aus Mecklenburg-Vorpommern. Der Wismarer Vitali Zestovskih ist Teil des DJ-Duos VIZE und hat den ohrwurmverdächtigen Song entscheidend mitgeprägt.

Mitmachen und gewinnen

Das Fanpaket gewinnen Sie ganz einfach: Nur das untenstehender Formular ausfüllen und mit ein wenig Glück werden Sie ausgelost. Einsendeschluss ist Donnerstag, 10. September 2020, um 12 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird telefonisch benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter sowie ihre Angehörigen sind bei NDR Gewinnspielen, Verlosungen oder ähnlichen Angeboten nicht teilnahme- oder gewinnberechtigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 10.09.2020 | 08:00 Uhr