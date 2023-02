Das exklusive Funkhauskonzert mit Annett Louisan in Schwerin Stand: 09.02.2023 14:39 Uhr Annett Louisan ist eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und verzaubert mit ihrer zarten Stimme. Mit ihrem neuen Album "Babyblue" macht sie unter anderem Halt im Landesfunkhaus Schwerin.

Die Liste ihrer Hits ist lang. "Drück' die 1", "Das alles wär' nie passiert …" oder "Kleine Liebe, Große Liebe". Fast über Nacht wurde sie zu einem Star mit ihren federleichten Songs. Ihr Erfolgsrezept: eine zuckersanfte Stimme und eine Mischung aus Chanson und Popmusik. Annett Louisan erzählt Geschichten, die ihr das Leben zuspielt. Am 17. Februar erscheint ihre neue Platte "Babyblue" und sie stellt uns ihr mittlerweile zehntes Studioalbum in der Stefan Kuna Show am 14. Februar vor. Ein kleines Jubiläum für die Chansonette, die in der Mitte des Lebens angekommen scheint.

Tickets gewinnen für das Funkhauskonzert

Am 2. März spielt Annett Louisan ein ganz exklusives NDR MV Funkhauskonzert für Sie. Bewerben können Sie sich über das Formular. Außerdem suchen wir die schönste Liebesgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Schreiben Sie uns wie Sie Ihren Liebsten oder Ihre Liebste kennengelernt haben. Mit etwas Glück gewinnen Sie dann einen romantischen Abend beim NDR MV Funkhauskonzert.

