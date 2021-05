Baubranche bangt: Knappes Material und zu hohe Preise Sendedatum: 06.05.2021 15:00 Uhr 2,50 Euro für eine Dachlatte, die vor einem Jahr noch 70 Cent gekostet hat, Dachbalken doppelt so teuer wie früher - Bauherren und Sanierer merken im Moment gerade beim Holz, wie knapp und teuer Baustoff zum Teil geworden ist.

von Ullrich Lars Houschka, NDR 1 Radio MV

Doch es betrifft auch viele andere Baumaterialien: Wasserrohre, Dämmstoffe, Kupferrohre, Estrich, Kabel und selbst Farben haben im Preis angezogen. Manchmal sind sie gar nicht mehr in der benötigten Menge verfügbar. Große Baustoffhändler können zum Teil selbst Gewerbekunden wie Baufirmen nicht mehr ausreichend beliefern. Sie lassen Privatkunden oft schon gar nicht mehr auf den Hof.

Weltweit sehr hohe Nachfrage nach Holz

Beim Holz ist der Grund für den Mangel die weltweit extrem große Nachfrage. Länder wie die USA saugen den Baustoff Holz geradezu auf, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Skandinavien, sagt Thomas Goebel, Geschäftsführer des Gesamtverbandes deutscher Holzhandel. Auch in asiatischen Ländern ist Bauholz gerade sehr gefragt und deshalb hier rar und teuer. Ein staatlicher Export-Stopp sei aber nicht möglich, so die Auskunft aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Baufirmen können ihren Kunden keine Garantien geben

Größere Baufirmen haben zum Teil vorgesorgt und sich einen Vorrat an Baustoffen angelegt. Kleinere Firmen, wie die Zimmerei von Rene Fenske mit seinen zehn Mitarbeitern in Martensdorf südlich von Wismar, haben das Nachsehen. Entweder bekommt er nicht so viel Holz, wie er für seine Aufträge braucht, oder es ist sehr teuer. Es sei deshalb schwer, den Kunden Garantien zu geben, sowohl was den Preis, als auch was den Termin anbelangt. Fatal besonders für öffentliche Bauvorhaben, die einen längeren Vorlauf brauchen. Fenske befürchtet, dass er seine Leute im Sommer möglicherweise in die Kurzarbeit schicken muss. Aufträge sind da, das Material aber ist knapp.

Haus-Sanierer müssen flexibel sein

Im neuen NDR MV Podcast "Dorf Stadt Kreis" erzählt auch ein Bauherr, der gerade ein altes Haus entkernt und saniert, wie ihn die Preissteigerung getroffen hat - vor allem als das Dach neue Balken bekommen hat. Und wie er eines Tages die Dachlatten vermisste, die er leichtsinnigerweise draußen stehen ließ: Jemand hatte sie mitgenommen. Wegen der hohen Preise für Baumaterial hat er jetzt erst einmal Teile der Sanierung verschoben. Im Untergeschoss bleiben die alten Fenster noch drin.

