Weihnachten mit Thomas Müller: Unsere Weihnachtsgeschichte 2021

37 Kapitel, 37 Stimmen. NDR 1 Radio MV sendet am Ersten Weihnachtstag eine ganz besondere Geschichte. Den ganzen Tag über erzählen die Kolleginnen und Kollegen von den Weihnachtsabenteuern eines Teddys.

Plötzlich ist es passiert: Stoffbär Thomas Müller, treuester Begleiter von Mark Wortmann in allen Lebenslagen geht verloren. Mitten im dicksten Weihnachtseinkauftrubel kommen sich der Junge und das Kuscheltier abhanden. Der Plüschbär muss auf eigene Faust versuchen, den Weg zurück nach Hause zu finden. Eine mysteriöse Katze begleitet ihn plötzlich. Die beiden treffen auf jede Menge ungewöhnliche Figuren auf ihrer Reise durch die matschige Winternacht. Aber zuhause bei den Wortmanns wird es dann doch noch schön weihnachtlich. Die fantastische, leicht durchgedrehte Weihnachtsgeschichte ist in diesem Jahr die NDR 1 Radio MV Weihnachtsgeschichte. Zu hören ist sie in vielen kruzen, unterhaltsamen Abschnitten am Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, zwischen 8 und 19 Uhr.

Tradition: Weihnachtslesung auf NDR 1 Radio MV

Seit vielen Jahren bereiten die Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter des NDR Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern zu den Feiertagen eine Lesung vor. Dabei stehen dann Kolleginnen und Kollegen aus allen Abteilungen am Mikrofon: Aus der Verwaltung, aus der Produktion, Reporterinnen und Reporter aus unseren vier Regionalstudios und Moderatorinnen und Moderatoren aus dem Nordmagazin und von NDR 1 Radio MV. So hat auch Stefan Kuna aus der Stefan Kuna Show ein Kapitel eingelesen.

Weihnachtsmusik und Bärenabenteuer

Die Geschichte von Thomas Müller haben wir in 37 kleine Kapitel eingeteilt. Denn bei NDR 1 Radio MV spielt auch am Ersten Weihnachtstag die Musik zum Fest eine ebenso große Rolle. Wir stellen die Lesung auch für eine Woche hier zum Nachhören komplett online.

"Weihnachten mit Thomas Müller" ist ein Buch von Karen Duve. Es ist im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen (ISBN: 978-3-423-25300-0).

