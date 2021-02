Stand: 22.02.2021 19:44 Uhr Wartungsarbeiten schränken Empfang um Garz auf Rügen ein

Am Dienstag, 23. Februar, kann es in der Zeit von 10 bis 13 Uhr rund um Garz (Rügen) zu Senderausfällen von NDR Kanälen kommen. Am Senderstandort werden wichtige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Während dieser Zeit müssen die DAB+ und DVB-T2 Senderanlagen kurzzeitig abgeschaltet werden. Betroffen sind:



ARD (NDR), K36

NDR MV, K29

NDR MV Greifswald, K8B

Alternativ hören Sie NDR 1 Radio MV im Livestream oder über die kostenlose NDR MV-App.