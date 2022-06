Stand: 03.06.2022 00:01 Uhr Tickets für Die Ärzte und Die Toten Hosen in Rostock gewinnen

Der NDR in Mecklenburg-Vorpommern wird 30 Jahre alt und Sie bekommen die Geschenke! An Pfingsten gewinnen Sie mit etwas Glück Tickets für Die Ärzte oder Die Toten Hosen auf der IGA-Park Bühne in Rostock.

Mega Pfingsten bei NDR 1 Radio MV: Jetzt bewerben

Vom 3. bis zum 6. Juni haben Sie die Chance, bei NDR 1 Radio MV Tickets für die beiden Konzerte zu gewinnen. Anmelden können Sie sich über das unten stehende Formular oder über die NDR MV App. Auch im Programm von NDR 1 Radio MV verschenken wir am gesamten Pfingstwochenende Tickets für die Toten Hosen (15. Juni) und Die Ärzte (14. Juni) auf der IGA-Park Bühne in Rostock.

Viel Glück!

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen: Mega Pfingsten Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel Mega Pfingsten wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Vorname: * Nachname: * Wohnort: * E-Mail: * Geburtstag: * Telefon: * Wollen Sie vier Tickets für "Die Ärzte" oder "Die Toten Hosen"?: * Die Ärzte Die Toten Hosen Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Wochenende | 03.06.2022 | 05:05 Uhr