Sting live! Gewinnen Sie Tickets für sein Konzert in Hamburg Stand: 07.11.2023 15:47 Uhr Sting kommt nach Hamburg! Am 27. November 2023 spielt der Weltstar in der Hansestadt sein lang ersehntes Konzert. Mit NDR 1 Radio MV haben Sie die Chance dabei zu sein. Wir verlosen Tickets.

Eigentlich war der Auftritt von Sting in der Barclaycard Arena in Hamburg bereits am 15. Oktober 2020 geplant. Aber Corona hat dem Konzert einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es folgten zwei coronabedingte Verlegungen. Neuer Versuch: 30. März 2023. Doch auch dieser Termin musste abgesagt werden, weil ein Mitglied des Teams einen positiven Corona-Test hatte.

Jetzt aber wirklich!

Am 27. November will Sting nach über drei Jahren endlich zu uns in den Norden kommen und sein Konzert in der Barclaycard Arena nachholen. Neben seinen größten Solo-Hits spielt er auch Songs von "The Police". Mit NDR 1 Radio MV haben Sie die Chance live dabei zu sein. Wir verlosen vom 10. bis zum 19. November Tickets für seine Show am Montag, den 27. November, in der Barclaycard Arena in Hamburg. Mitmachen ist einfach! Formular hier oder in der kostenlosen NDR MV App ausfüllen, abschicken und mit etwas Glück gewinnen. Wir drücken Ihnen die Daumen!

